Korbjagd startet mit Pokalauftritt

Zum 7 Mit dem schweren Landespokalspiel beim Oberligisten Oranienburger BV beginnt für die Basketballer der BG 94 Schwedt am Sonntag(17 Uhr) die neue Saison, in der sich die Männer aus der Oderstadt nach ihrem jüngsten Abstieg in der Landesliga wiederfinden. Der BG-Nachwuchs startet nächste Woche ins Spieljahr. Zuvor hatte es das obligatorische Trainingslager gegeben.

Zum siebten Mal reisten die Schwedter Basketballer für eine Woche nach Ruhlsdorf bei Berlin, um sich auf das neue Spieljahr speziell in den Altersklassen U 12/14 und U 16/18 vorzubereiten. Auch für den Team-Zusammenhalt wurde einiges getan. Insgesamt 20 Kinder und Jugendliche sowie vier Trainer und Betreuer nahmen am diesjährigen Intensivkurs teil.

Als Trainer unterstützten die (bisherigen) Oberliga-Herrenspieler Tim Förstenberg, Fabian Hahn, Tom Lindemann und Marcel Köpenick die Verantwortlichen der Teams, Thomas Förstenberg und Uwe Schreiber. Im Mittelpunkt des Trainings standen angriffstaktische Varianten, Wurfschule und viele Übungen zur Defensivarbeit – angepasst an das Niveau der einzelnen Altersklassen. Aber auch gemeinsam verbrachte Freizeit beim Baden, Volleyball und Neptunfest kam nicht zu kurz.

Abschließend gab es viel Lob für die jungen Basketballer: Trotz großer Hitze meisterten sie alle Belastungen, waren sehr „pflegeleicht“ und gaben den Betreuern das Gefühl, den Urlaub (den opferten sie teilweise dafür) gut investiert zu haben. Danke sagten alle auch Frau Förstenberg, welche sich insbesondere um die Belange der Jüngsten kümmerte, die zum ersten Mal mit ins Trainingslager fuhren: Devin, Finley, Lukas, Tim und Paul-Erik meisterten das Lagerleben souverän und nahmen bestimmt einiges mit für die anstehenden Spiele.

Die finanzielle Absicherung erfolgte neben dem Elternanteil durch eine großzügige Spende der Firma Sunshine Pflegedienst – dafür ebenfalls Danke! Viel zu schnell verging letztlich die Zeit im Feriendorf „Dorado“. Am letzten Abend zogen die Verantwortlichen beim gemeinsamen Grillen mit vielen Eltern der Mannschaften U 12/U 14 eine positive Bilanz und nutzten die Gelegenheit, um auch den Müttern und Vätern zu danken. Bereits geplant ist jetzt die achte Auflage Ende Juli 2019. (usc)