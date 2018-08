Regenbogenflagge wehte am Rathaus

Simone Weber

Rathenow Am Rathaus in Rathenow wehte die Regenbogenflagge am Mittwoch als sichtbares Zeichen. Die LesBI*Schwule T*our 2018 machte, nach 2010 erneut, Station in Rathenow. Die 16 Aktivisten der Aufklärungs- und Antidiskriminierungstour machen damit seit 1998 für lebische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Lebensweisen aufmerksam und setzen ein Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz.

„Wir freuen uns wieder dabei zu sein und dass ihr auf euer Anliegen auch in Rathenow aufmerksam macht”, so Bürgermeister Ronald Seeger, der die 16 Aktivisten der Tour am Rathaus begrüßte und ihrem Infostand auf dem Märkischen Platz besuchte. Am Rathaus trafen die Aktivisten auch auf Diana Golze, die als Schirmherrin im Amt als Gesundheitsministerin die Tour in Potsdam mit eröffnete. „Die erste Brandenburger Gesundheitsministerin Regine Hildebrandt hat unserem Verein den Weg geebnet”, meint Tourkoordinator Lars Bergemann aus Potsdam. „Mit Diana Golze haben wir erneut viel für unsere queer-politische Themen erreicht.”

Die Reaktionen der Rathenower am Infostand waren geteilt. „Die einen waren aufgeschlossen und interessiert, die anderen ablehnend. Aber grundsätzlich wurden wir durch die Rathenower wohlwollend aufgenommen”, erzählt Eric Fattler aus Eberswalde, Vorstandsmitglied und seit 2000 Mitglied des AndersARTIG e.V. „So interessierten sich Jugendliche und andere erzählten ihre Erfahrungen als Schwule oder Lesben zu DDR-Zeiten. Aber eine Dame meinte auch, hier sei kein Schwulenmarkt, sondern ein Wochenmarkt.” Die Aktivisten waren mit der Resonanz des Infostandes am Markttag zufrieden.

Der Brandenburger Landesverband AndersARTIG e.V. wurde, als Dachverband, 1995 gegründet. „Unsere Arbeit wird regelmäßig vom Gesundheitsministerium unterstützt und nach 20 Jahren haben wir es erreicht, dass das Bildungsministerium unsere Schulprojekte fördert”, sagt Eric Fattler. „Während einer Christopher-Street-Day-Veranstaltung in Frankfurt/Oder und Cottbus entstand die Idee zur Tour, um aus den Großstädten raus und in die kleineren Städte zu gehen. Die Brandenburger sind mittlerweile aufgeschlossener und toleranter. Die ersten Touren fanden unter Polizeischutz statt.” Mehr politische Unterstützung brachte auch der Brandenburger Aktionsplan für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, der 2016 durch den Landtag beschlossen wurde.

Die LesBI*Schwule T*our 2018 in Potsdam-Mittelmark und im Havelland wird vom Brandenburger Landesverband AndersARTIG e.V. und dem Jugendnetzwerk Lambda Berlin-Brandenburg e.V. getragen. Nach der Eröffnung am 25. August in Potsdam führt die Tour über Nauen, Teltow, Rathenow, Bad Belzig und Werder/Havel. Mehr Informationen findet man unter www.brandenburg-bleibt-bunt.de.