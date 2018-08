Simone Weber

Bamme Für den heutigen Samstag, 1. September, lädt der Ältestenrat der Reformationsgemeinde Westhavelland zur „Kinder-Kirchen-Pilger-Tour” mit Ponys rund um Bamme an. „Gemeinsam wollen wir einen Nachmittag in der Natur verbringen und rund um Bamme pilgern”, sagt Pfarrer Stefan Huth. „Mit Liedern auf den Lippen und kleinen Spielen zwischendurch sowie einem zünftigen Picknick zur Pause im Grünen freuen wir uns auf einen schönen Pilgernachmittag.” Die Ponys bringt Nadine Köpernick mit. Vor wenigen Jahren zog sie nach Bamme und betreibt im Ort den Pferdehof „Stall Leben” und gibt auch Reitunterricht. Seit dem Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag 2016 bietet sie auch zu den Festen des Fördervereins an der Bammer Bockwindmühle „Ausritte” um die Mühle auf ihren Ponys für die kleinen Festbesucher an.

Treffpunkt und Start ist 14.00 Uhr an der Bammer Kirche. Dort endet die kleine Pilgertour auch wieder um 17.00 Uhr. „Die Teilnehmer sollten zur Sicherheit festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung mitbringen”, so Pfarrer Huth weiter. „Wir hoffen auf viele Kinder, die ihre älteren Geschwister, Eltern oder Großeltern mitbringen.”