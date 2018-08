Mille Grazie, Götz Alsmann!

Simone Weber

Rathenow Italienische Schlager der 1950/60er Jahre wie „Azzurro” oder „Volare” sind Klassiker. Im Frühjahr 2017 nahm Götz Alsmann mit seiner Band 18 dieser Canzone für das Album „In Rom” auf. Am Freitagabend vergangener Woche spielten Pianist und Sänger Götz Alsmann und seine Band Markus Paßlick (Percussion), Altfrid Maria Sicking (Vobraphon, Trompete), Rudi Marhold (Schlagzeug) und seit 2016 Ingo Senst (Kontrabass) – jeder für sich hervorragender Musiker - „In Rom” live im Optikpark.

Unter den über 400 Fans waren auch Manfred Knopf und seine Frau. „Zirka 15 Jahre lang habe ich nahezu jede Woche ‚Zimmer frei!‘ gesehen. Die Fernsehsendung lief ziemlich spät, aber es hat sich gelohnt. Die drolligen Spiele, die die Moderatoren mit den prominenten Gästen spielten waren klasse”, so der Rathenower. „Der große Jazzfan bin ich nicht, aber ich wollte Götz Alsmann einfach mal live erleben.” 1996 bis 2016 strahlte der WDR jeden Sonntag knapp 700 Sendungen „Zimmer frei!” mit Christine Westermann und Götz Alsmann aus.

Götz Alsmann arrangierte die Klassiker mit den Aufnahmen für sein Album neu, im Swing- und Jazzgewand. Dazu schrieb er teilweise die ausschließlich deutschen Texte. Während des Konzerts erklangen auch Evergreens wie „Ciao, Ciao Bambina”, „Arrivederci Roma!” oder, als Instrumental-Version, Rocco Granats Schlager „Marina” sowie weitere „Granaten” und „Knüller” der Geschichte des seit 1951 veranstalteten Schlagerfestivals San Remo. Auch zur Mandoline, die der Multiinstrumentalist seit seiner Jugend liebt, griff Götz Alsmann. „Für die Band ist der Höhepunkt der Tour schon Ende August – hier in Rathenow”, so der Charmeur Alsmann, der zwischen den Titeln immer wieder in gewohnt eloquenter Art moderierte. Für zwei Zugaben spielte Götz Alsmann auch auf der Ukulele. Während des Konzerts sprang der Funke der Begeisterung der Musiker auf der Bühne immer stärker auf das Publikum und fand seinen Höhepunkt in der letzten Zugabe, einer besonders jazzigen Version der „Hymne der deutsch-italienischen Freundschaft, „Caprifischer” – Bellissima! Die Band machte, nach dem Vorbild des stets elegant gekleideten Götz Alsmanns, in ihren schwarz-violett gestreiften Anzügen auch optisch einen besonderen Eindruck.

„Super! Götz Alsmann ist einer der wenigen deutschen Vertreter, die die 50er Jahre musikalisch authentisch aufrechterhalten. Er und die Band sind tolle handwerkliche Musiker”, so die Rathenower Rockabilly-Fans Ella und Rex nach dem zweistündigen Konzert. „Ein tolles Konzert”, war auch Manfred Knopfs Fazit. „Unsere Erwartungen wurden mehr als übertroffen. Götz Alsmann hat ordentlich was drauf. Und was er macht hat auch Verstand. Ein tolles Konzert! Toller Klang, tolles Bühnenlicht”, schwärmte Jutta Vogel im Namen vier Rathenower Konzertbesucher.

Im Jahr 2011 veröffentlichten Götz Alsmann & Band „In Paris” als deutschsprachige Hommage an große französische Chansons. 2014 folgte das Album „Am Broadway” mit herausragenden US-amerikanischen Musical- und Revuesongs der 1930er bis 1950er Jahre. 2017 schloss „In Rom” die „Reise-Trilogie” an historische und entscheidende Orte der internationalen Unterhaltungsmusik, mit den bisher „Gold” prämierten Alben, ab. „In Rom” wurde im „Forum Music Village”-Musikstudio, im Souterrain einer alten römischen Kirche, aufgenommen. Es wurde durch Ennio Morricone, einem der genialsten Filmmusikkomponisten der Welt, mitbegründet.

„In Paris”, „Am Broadway” und „In Rom” sind, nur noch teilweise, in verschiedenen Versionen (CD, CD & DVD, 2-LP) im Handel. Götz Alsmann & Band spielen „In Rom” während ihrer Tour bis Frühjahr 2019 unter anderem am 28. Oktober im Theater Brandenburg.