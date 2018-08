Udo Plate

Bad Freienwalde (MOZ) Die Gesichter vertraut, die Stimmung gelöst, da darf es dann schon mal ein flotter Spruch sein, dachte sich Thomas Mattias. „Unsere Mannschaft und wir als Team hinter der Truppe sind so gestärkt, dass wir den Übungsleiter keinesfalls im Falle einer Auftaktschlappe wechseln werden“, so der Teamchef der Bad Freienwalder Brandenburgliga-Handballer.

Dabei erntete Mattias mit seinem kleinen Seitenhieb schon mehr als ein breites Grinsen bei Reiner Salomon, dem Abteilungsleiter Handball beim Kurstadtklub, sowie Armin Viert, seines Zeichens Vater von Rückraumakteur Oliver Viert und Vorsitzender des Fördervereins Kurstadthandball. Auch sonst vermitteln die Verantwortlichen, Trainer Daniel Untermann und Spieler entspannte Vorfreude auf die am Sonnabend mit dem Heimspiel gegen HSV Wildau um 18 Uhr beginnende Spielzeit 2018/2019. „Die bisherige Leistung in der nicht immer optimalen Vorbereitungszeit ist klasse“, ist Mattias von der Arbeit des Trainers und des Teams angetan. „Aber erst am Sonnabend zählt es mit dem Saisonstart in der Kurstadthalle gegen Wildau“, schob der einstige Jahn-Kreisläufer hinterher.

„Das Programm ist nicht einfach, aber wir nehmen es, wie es kommt. Die Jungs haben bisher gut mitgezogen und die Vorbereitung hat trotz allem richtig Spaß gemacht“, betont Cheftrainer Untermann, der in seine erste komplette Saison als Jahn-Coach geht. Vor allem die Defensive sei jedoch ein Knackpunkt, „an der wir behutsam, nichtsdestotrotz intensiv arbeiten müssen“.

Die neue Lust am Handball präsentierten die Kurstädter bereits am vergangenen Wochenende in der ersten Runde um den Brandenburger Landespokal. Mit lediglich acht Feldspieler nahmen die Jahn-Akteure den Trip gen Oranienburg in Angriff, um sich mit Erfolgen gegen Gastgeber Oranienburger HC III (23:11) sowie Liga-Konkurrent Berolina Lychen (29:23) in die nächste Runde zu hieven. Vor allem die beiden Jahn-Eigengewächse Steven Miers und Björn Renné wussten Trainer Untermann zu überzeugen.

„Wir müssen nach dem Abgang von Christian „Mimi“ Krause die Chance nutzen und die Mannschaft weiter verjüngen. Da gilt es natürlich, ordentlich Integrationsarbeit zu leisten und ein auf einigen Positionen neues Team zu formen“, sagt Untermann.

Als sei dieses Unterfangen nicht bereits schwer genug, muss der Jahn-Trainer auch noch eine um 14 Tage verkürzte Vorbereitung verkraften. Dementsprechend wollten sich weder Thomas Mattias noch Daniel Untermann zu diesem frühen Zeitpunkt auf ein Saisonziel festnageln lassen. „Ich bin guter Dinge. Olli Viert erlebt aktuell seinen dritten oder vierten Handball-Frühling, Markus Block hat sich durch Felix Neumann zumindest konditionell wohl in die Form seines Lebens bringen lassen, Raik Höhne wird auch wieder richtig angreifen und die vier Neuen mit Steve, Björn sowie Sascha Kämpfe aus der Potsdamer Bundesliga-Jugendmannschaft und der vom SV Eberswalde gekommene Misa Skenderi sind echte Verstärkungen. Schade ist natürlich die langwierige Verletzung von Eric Sindermann, der uns in den ersten Monaten nicht zur Verfügung stehen wird“, gab der 39-jährige Untermann einen kleinen Einblick. Nun will er aus den zahlreichen verschiedenen Charakteren eine echte Einheit bilden.

In der Kurstadt ist in den vergangenen Jahren ein regelrechter Handballboom ausgebrochen, zu den Heimspielen am Samstagabend ist die Kurstadthalle mit schöner Regelmäßigkeit seit Jahren proppevoll. „Inzwischen kommen Menschen, die Handball nichts am Hut haben. Diesen Zulauf hat sich die Mannschaft verdient“, ist Mattias auch von dieser Entwicklung begeistert. Seine Mannschaft sieht der Teamchef noch nicht am Ende angekommen. „Sie muss jetzt den nächsten Schritt machen, die oftmals präsentierten Abwehrschwächen ablegen und sich spielerisch verbessern.“

Jahn Bad Freienwalde: Lars Schäfer, Markus Schultz – Raik Höhne, Leon Jagow, Marc Hieronimus, Grregorz Kowalkowski, Max Mattias, Markus Block, Oliver Viert, Chris Mattias, Misa Skenderi, Steven Miers, Eric Sindermann, Björn Renné, Sascha Kämpfe