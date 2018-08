Großes Kräftemessen vor der Junioren-EM

Jörg Richter

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Wochenende und in der kommenden Woche haben die Ringer das Sportzentrum an der Stendaler Straße fest im Griff, denn es steht der 17. Internationale Brandenburg-Cup der Junioren im griechisch-römischen Stil an. Etwa 100 18 bis 20-jährige Athleten aus 12 Nationen messen am Sonnabend in der Brandenburg-Halle ihre Kräfte, viele von ihnen bleiben zum nachfolgenden internationalen Trainingscamp an der Oder.

„Es kommen eine Reihe von Spitzenathleten nach Frankfurt, die den Wettkampf und das Trainingscamp nutzen, um sich auf die Weltmeisterschaften vorzubereiten, die in drei Wochen in Trnava/Slowakei starten“, so Stützpunkttrainer Maik Bitterling, der weiß, dass ohnehin viele Nationen diesen hervorragend besetzten Wettkampf fest im Terminkalender haben. Auch Bundestrainer Maik Bullmann testet seine Juniorenauswahl, wobei vor allem Europameister André Ginc und Vize-Europameister Franz Richter aus dem Bundes-Leistungszentrum Frankfurt mit Heimvorteil starten.

„Von den Europameisterschaften bis zu den Welttitelkämpfen sind es gerade einmal sechs Wochen, da nutzen Nationen wie Weißrussland, Rumänien, Polen, Norwegen, Finnland, Tschechien, die Schweiz, aber auch Österreich mit dem Vize-Europameister Markus Ragginger den Brandenburg-Cup zum Test“, ist das Teilnehmerfeld aus Sicht von Bullmann qualitativ sehr stark besetzt. „In der Woche nach dem Brandenburg-Cup gibt es noch einmal etwas Feinschliff und dann geht es schon nach Trnava zur Junioren-WM“, bleibt Bullmann und seinem Trainerteam nur wenig Zeit

Am Sonnabend werden die Kämpfe um 10 Uhr eröffnet, es geht anschließend in zehn Gewichtsklassen auf drei Matten in die Qualifikationsrunden. Ab 15 Uhr werden Halbfinals und Hoffnungsrunden ausgetragen, danach folgen die Finalkämpfe um Gold und Bronze.

Sichtungstrainer Brian Tewes will den Wettbewerb nutzen, um Jungen und Mädchen aus der Region für den olympischen Kampfsport Ringen als eine der ältesten Sportarten der Welt zu begeistern. Der Eintritt zum Internationalen Brandenburg-Cup ist frei.

Am Abend folgt ab 18.30 Uhr dann der erste Auftritt der Regionalligamannschaft der KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt gegen den RSK Gelenau zum Start in die neue Saison. Diese Begegnung gegen die Erzgebirgler wird in der Boxerhalle im Sportzentrum ausgetragen. (jri)