Jubel, Trubel, Heiterkeit

Patrik Rachner

Brieselang Der Feierreigen kann beginnen: Die Vorbereitungen für das Brieselanger Sommerfest sind abgeschlossen. Die Besucher können sich am Freitag und Samstag, 7. und 8. September, auf ein Ereignis der besonderen Art freuen, schließlich sind auf dem Hafengelände der Sportgemeinschaft Wasserfreunde Brieselang am Havelkanal zahlreiche Höhepunkte zu erwarten. Auch eine Diskussionsveranstaltung findet am Alten Freibad statt.

Los geht es am Freitag ab 18 Uhr nach der offiziellen Eröffnung durch Brieselangs Bürgermeister Wilhelm Garn mit Musik. Der Brieselanger Gospelchor Vocal Connection wird mit einem Eröffnungskonzert - ihrem Namen entsprechend - stimmgewaltig die Sommerfestbesucher einstimmen. Zu Gehör gebracht werden unter anderem Klassiker des afroamerikanischen Musikgenres. Danach wird ab 19 Uhr das Havelland Ensemble unter der Leitung von Dr. Guido Böhm Klassik in Reinform mit ihrem Programm „Eine musikalische Zeitreise zwischen preußischem Barock und Wiener Klassik“ präsentieren. Es erklingen Kompositionen von Friedrich II., Wolfgang Amadeus Mozart oder Antonio Vivaldi und Luigi Boccherini. Für Sitzgelegenheiten vor der Bühne wird gesorgt sein. Gegen 23 Uhr endet der erste Tag.

Am Samstag wird ab 14 Uhr der „Markt der Möglichkeiten“ mit einem abwechslungsreichen Bühnen- und Kinderprogramm eröffnet. Zahlreiche Vereine, Organisationen, Chöre, Schulen und Kindertagesstätten aus dem Gemeindegebiet präsentieren sich dann wieder, sowohl an Ständen als auch auf der Bühne mit Gesangs-, Tanz- und Showeinlagen. Der Applaus wird gewiss sein. Die große Hüpfburg animiert Kinder zum Toben. Musik von DJ Andy soll weiterhin für beste Unterhaltung sorgen. Auch die Freiwillige Feuerwehr Brieselang wird sich gemeinsam mit der DLRG Ortsgruppe vor Ort präsentieren. Eine DLRG-Rettungsshoweinlage zu Wasser ist geplant.

Am Abend, ab circa 20 Uhr, wird die Berliner Band „Grand Central“ mit Klassikern der Tanz- und Partymusik, sowie Rock & Pop bis hin zu Blues & Soul aufwarten. „Wir rocken das Haus“, lautet ihr Credo. DJ Andy zeigt in den Pausen erneut sein Können. Um 2 Uhr morgens am Sonntag endet das Sommerfest.

Keinesfalls vergessen: Die MS John Franklin, das Wunderkammerschiff der Helga-Breuninger-Stiftung, wird im Hafen anlegen. Das Museum als Raum des Wissens mit historischen Objekten aus den Bereichen Kunst, Wissenschaft und Natur kann ab 14 Uhr kostenfrei besichtigt werden. Auf der Bühne des Schiffes findet zudem ab 18 Uhr eine Bürgergesprächsrunde zum Thema „Identität mit Brieselang und dem Havelland - Wohin soll die Reise gehen?“ auf Einladung des Innovationsbündnisses Havelland und der Gemeinde Brieselang statt. Teilnehmen werden unter anderem Stifterin Helga Breuninger, Landrat Roger Lewandowski und natürlich Bürgermeister Wilhelm Garn.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Der Eintritt an beiden Tagen ist natürlich frei. Parkmöglichkeiten für Autos sind indes nicht vorhanden, für Radfahrer schon.