Hubschrauber suchte Vermissten

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Mit einem Hubschrauber wurde in der Nacht zu Freitag in Neuruppin ein vermisster Rollstuhlfahrer gesucht. Doch erst dank einer Zeugin ist der 68-Jährige wohlbehalten gefunden worden. Der Rentner wurde zum letzten Mal am Donnerstagabend gegen 23 Uhr in einem Seniorenwohnpark gesehen. Er hat laut Polizeisprecher Toralf Reinhardt eine Herzkrankheit und ist auf Medikamente angewiesen. Daher begann in der Nacht die Suche. Der Hubschrauber konnte den 68-Jährigen aber nicht finden. Dieser wurde gegen 5.20 Uhr an der Nauener Straße von einer Neuruppinerin entdeckt und kam leicht unterkühlt ins Krankenhaus.