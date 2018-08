Würde ein Bumerang auf der ISS zurückkommen?

Silvia Passow

Neustrelitz/Nauen Nur das Rufsignal durchbricht die erwartungsvolle Stille, ein Rauschen, wieder ertönt das Rufsignal und wieder nur dieses Rauschen. Diese Stille im Raum, unterbrochen von der Stimme des Funkers, dem Rauschen, würde jetzt die berühmte Stecknadel auf den Parkettboden…. Eine Stimme, im Rauschen noch etwas verzerrt, dann klar und deutlich. Alexander Gerst meldet sich aus der Internationalen Raumstation (ISS), aus 400 Kilometern Höhe über uns. Ab jetzt muss alles schnell gehen, der Funkkontakt wird nur für etwa zwölf Minuten bestehen bleiben, eher weniger als mehr.

So ein Gespräch führt man nicht alle Tage

Im Schülerlabor des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Neustrelitz/ Mecklenburg-Vorpommern ist die Aufregung groß, auch hier hat man nicht alle Tage mit der ISS Funkkontakt, zuletzt war dies 2014 der Fall. Schulklassen sind regelmäßig hier und können mit den Mitarbeitern experimentieren. Schülern den direkten Kontakt zur Raumstation zu öffnen, dass findet Sabine Simon, pensionierte Lehrerin, besonders spannend. Sie bereitet die Jugendlichen aus den Jahrgangsstufen 7 bis 11 auf ihren Funkkontakt zur ISS vor. Denn was so einfach sein könnte, eine Frage stellen, das unterliegt hier, dem knappen Zeitfensters geschuldet, einer strengen Choreografie.

Wochenlange Vorbereitungen für die großen zwölf Minuten

Die Mitarbeiter am DLR haben sich bereits seit Wochen auf den Termin vorbereitet. Wer direkt mit der Besatzung der ISS sprechen möchte, hat vorher viel Papier auszufüllen. Auch die Schüler/innen müssen vorbereitet sein. Für das Gespräch mit dem Mann im All sind Thorben (15), Rebecca (15), John (14) und Emily (14), mit ihren Lehrern Erwin Wohlfarth und Rolf-Peter Oppitz aus Nauen angereist. Fragen stellen dürfen nur Rebecca und Thorben, ihre Mitschüler sind ihre Doubles, für den Fall, dass sie ausfallen. Rebecca sagt, sie sehe der Sache ganz entspannt entgegen, während Thorben seine Gefühle noch nicht recht einordnen kann. „Das kommt bestimmt kurz vor knapp“, sagt er. Er möchte von Gerst wissen: „Kommt ein Bumerang auf der ISS zurück?“

Zuvor müssen die beiden Schüler vom Nauener Leonardo-da-Vinci-Campus ihren Auftritt üben. Denn insgesamt werden hier zwanzig Schüler ihre Fragen stellen und Alexander Gerst soll möglichst viele beantworten. Simon übt mit ihnen eine Stunde lang: Auftritt in Reih und Glied, schneller Wechsel am Rednerpult, Frage stellen, wegtreten, Antwort abwarten, in der Zeit positioniert sich bereits der nächste Fragesteller.

Auf alle Fragen eine Antwort

Kaum hat Gerst die Schüler begrüßt geht es auch schon los. „Was war ihre wichtigste Aufgabe heute?“ „Das Funkgerät einschalten, um mit euch sprechen zu können“, sagt Gerst. Lieblingsessen, liebste Beschäftigung, Angst vor Notfällen? Glauben sie an Außerirdische? Wie wird auf der ISS geputzt? Rebecca will wissen: „Was passiert, wenn ein Astronaut starke Zahn- oder andere Schmerzen hat?“ Dann wird er auf der ISS versorgt, soweit es geht. Wenn es nötig wird, besteht die Möglichkeit ihn nach Hause zu bringen, erklärt Gerst. Und auch Thorbens Frage nach dem Bumerang wird beantwortet. „Der wird wahrscheinlich irgendjemanden am Kopf treffen. Der hebt ihn dann auf und wirft ihn zurück. Somit hat man den Bumerang auch wieder“, sagt Gerst. Im Weltall selber erläutert er weiter, würde der Bumerang eine Umlaufbahn einnehmen. Ob man sich dann noch mal begegnet, steht in den Sternen.

Ein aufregender Tag

Für Thorben war die Antwort im physikalischen Sinn keine Überraschung, die Schlagfertigkeit, mit der sie geliefert wurde, schon. Rebecca ist von Gersts Antwort überrascht. „Ich hätte nicht gedacht, dass ein Rücktransport bei Krankheit möglich ist. Ich dachte, selbst Operationen finden da oben statt.“

Ihre Mitschüler und Doubles sehen in dem Tag auch eine Bereicherung, auch wenn sie gern selbst eine Frage gestellt hätten. Und? Würden sie, sollte sich die Möglichkeit einer Wiederholung ergeben, ihre Mitschüler dazu ermuntern? Wie auf Knopfdruck schütteln alle vier gleichzeitig den Kopf. „Nee, sagt John, ich würde es selbst noch einmal versuchen, als Fragesteller, nicht als Double.“ Seine Mitschüler stimmen ihm lachend zu. Für alle war der Ausflug nach Neustrelitz aufregend und der Weg hat sich gelohnt.

Neben einigen Experimenten hatten die Doubles an einer Führung über das Gelände teilnehmen können. Für die Lehrer Oppitz und Wohlfarth war der Ausflug ebenso spannend, denn beim Funkkontakt waren sie alle dabei. „So was erlebt man auch als Lehrer nur einmal, mit Glück vielleicht zweimal, im Leben“, sagt Wohlfarth. Die vier ausgewählten Schüler hatten sich, so die Lehrer, diesen Ausflug redlich verdient. Sie waren zuvor mit besonders herausragenden Leistungen aufgefallen.

Informationen zum DLR-School-Lab gibt es auf www.DLR.de/dlrschoollab.

Tipp: Am 22. November findet im DLR-School-Lab der Raumfahrtjugendtag statt. Der russische Kosmonaut Gennadi Padalka, wird sich dann Fragen interessierter Schüler/innen stellen. Bisher hat niemand mehr Zeit im Weltraum verbracht als er.