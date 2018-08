Gegen den Willen berührt

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Die Polizei sucht einen Jugendlichen, der am Donnerstagnachmittag in der Falkenseer ein Mädchen gegen dessen Willen angefasst hat. Gegen halb sechs war das Kind mit dem Fahrrad unterwegs, als der Jugendliche ihr ebenfalls mit einem Fahrrad entgegenkam. Der Jugendliche stoppte und das Mädchen ebenfalls, weil es davon ausging, dass er nach dem Weg fragen wollte. Stattdessen fragte er aber, ob er sie berühren dürfte. Noch bevor das Mädchen reagieren konnte, fasste der Jugendliche das Kind gegen dessen Willen an. Das Kind stieg daraufhin wieder auf das Fahrrad und entkam so dem Jugendlichen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern aufgenommen und sucht nach dem Jugendlichen.

Die Geschädigte beschreibt ihn als ca. 16 bis 18 Jahre alten männlichen Jugendlichen. Er sprach fließend Deutsch, hat kurze blonde Haare, eine helle Haut und eine rundliche gelb/goldene Brille. Er war mit einem dunklen Fahrrad unterwegs.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 03322/2750 bei der Polizeiinspektion Havelland, nutzt das Hinweisformular unter www.polizei.brandenburg.de. oder schreibt eine E-Mail an hinweis.pdwest@polizei.brandenburg.de.