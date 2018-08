Arzt aus Birkenwerder mit Asklepios-Award für Innovation ausgezeichnet

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Seit mehr als 20 Jahren forscht Dr. Jürgen Raabe, Chefarzt der Diabetesabteilung an der Asklepios Klinik Birkenwerder, zum Thema „Diabetisches Fußsyndrom“. Sein Ziel ist es, so lange wie möglich eine Amputation zu verhindern.

Unter der Leitung des 63-Jährigen hat sein Team durch ein innovatives Behandlungskonzept in den vergangenen Jahren die Amputationsrate in Birkenwerder um mehr als zehn Prozent senken können. „Damit sind wir führend in Deutschland“, sagte Dr. Raabe, der am Donnerstag mit dem Asklepios-Award für Innovation ausgezeichnet worden ist. Der Medizinische Direktor und Konzern-Geschäftsführer von Asklepios, Christoph Herborn, und der Regionalgeschäftsführer Dr. Sven Reisner überreichten die Trophäe, eine Urkunde und einen Scheck mit einer „guten vierstelligen Summe“. „Das verfeiern wir im Team“, kündigte Dr. Raabe an. Denn ohne seine Mitarbeiter hätte die innovative Methode nicht entwickelt werden können. Die Auszeichnung, die die Klinik bereits zum vierten Mal erhält, sei für ihn eine „Anerkennung und Wertschätzung unserer Arbeit“.

Die „Raabe-Therapie“ soll nun auch in anderen Häusern der Asklepios-Gruppe übernommen werden.