Mehr Service für Veltens Bienen

Roland Becker

Velten (MOZ) In Velten soll es mehr summen. In Zeiten, in denen fast täglich vom Insektensterben berichtet wird, will die Ofenstadt künftig dafür sorgen, solche Bäume, Sträucher und Blumen zu pflanzen, dass Bienen und anderen Insekten mehr und vor allem längere Zeit im Jahr ausreichend Nahrung finden. Doch wie soll dieses Ziel angepackt werden?

Die Initiative dazu hatte vor der Sommerpause die Stadtverordnete Petra Künzel ergriffen. Ihre Fraktion DUO beantragte, dass auf dem städtischen Friedhof bienenfreundliche Flächen angelegt werden. Infrage kämen dafür die Urnengemeinschaftsgräber, argumentierte sie.

Gute Idee, aber zu kurz gegriffen. So lauteten die Statements von Marcel Siegert (Pro Velten) und Andreas Noack (SPD). Um das Problem von der richtigen Seite anpacken zu können, hatte Noack, Vorsitzender des Stadtentwicklungs-Ausschusses, für die Sitzung am Dienstag fachkundigen Besuch geladen.

„Ein bisschen besser geht immer“, sagte Dr. Jens Radtke, Imkermeister und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Länderinstitut für Bienenkunde in Hohen Neuendorf. Zuvor hatte er das gelobt, was Velten bereits getan hat oder noch vor hat: bienen- und insektenfreundliche Hecken an der Viktoriastraße, Kräuterrasen auf dem Friedhof, mit der Absicht, diese Flächen zu erweitern, und das Vorhaben, weitere Linden zu pflanzen. Radtke empfahl Velten, die Kräuterwiesen nicht vier bis acht Mal im Jahr zu mähen. „Können die dann wirklich blühen?“

„Mit Linden- und Ahornbäumen sind sie auf einem guten Weg“, lobte der Experte. Das rief allerdings Peter Heydenbluth, sachkundiger Einwohner für die SPD, auf den Plan: „Keine neuen Lindenbäume in Velten! Da haben wir ein Laubproblem.“ Bienen-Experte Radtke konterte: „Auch andere Bäume werfen Laub ab.“ Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte Heydenbluth: „Ich habe nichts gegen Naturschutz, aber auf ausgewiesenen Flächen. Der Friedhof wurde ja schon genannt.“ Er erfahre das in seiner eigenen Siedlung: Blüten und Blätter zu beseitigen, erfordere erheblichen Aufwand. Radtke hingegen appelliert an die Stadt: „Erhalten Sie die Alleen und pflanzen Sie auch nach.“ Und er rate davon ab, Bäume wie Platanen zu pflanzen: „Die sind Windblütler, die den Insekten im Gegensatz zur Linde keine Nahrung bieten“.

Die Ausschussmitglieder wollen sich nun bis zur nächsten Sitzung Gedanken machen, was die Stadt für die Bienen tun kann. Die Ideen reichen von Flächen, auf denen die Wildkräuter auch mal wuchern dürfen, bis hin zu genauen Auflagen, was im Fall von Bauprojekten zu pflanzen ist. Als der Imker vom Rathaus zu seinem Wagen ging, kehrte er nochmals um und zeigte auf die Lindenallee in der Rathausstraße: „Diese Bäume sind totgeschnitten worden. Die bilden kaum noch Blüten aus und werden in einigen Jahren absterben.“ Die Sorge um die Nahrung der Bienen beginnt also schon vor der Rathaustür.