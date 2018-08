Letzter Arbeitstag für die Leiterin der Bibliothek

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Katharina Bölke verabschiedet sich am heutigen 31. August nach 43 Jahren von der Oranienburger Bibliothek. Sie wird im Ruhestand noch mehr lesen als bisher. Und ganz bestimmt wird sie die Arbeit als Bibliothekarin vermissen. Die 65-Jährige hat ihren Job geliebt.

Eigentlich mag Katharina Bölke keine persönliche Geschichte über sich in der Zeitung lesen. Dabei hat sie so viel zu sagen. Es sprudelt nur so aus ihr heraus, wenn sie auf Fragen zu Literatur, Kunst, Politik, Geschichte, Bildung oder dem Bibliothekswesen gefragt wird. Die gebürtige Zehdenickerin ist schlagfertig, redegewandt und unendlich gebildet. Sie schöpft aus dem Erfahrungsschatz ihres Lebens und aus den vielen Büchern, die sie gelesen hat. Mindestens eins pro Woche, darunter Belletristik, Fachliteratur und besonders gern politische Biografien, außerdem Zeitungen und Zeitschriften. Der Umfang verdeutlicht auch gleich, warum es aus ihrer Sicht Bibliotheken geben muss. „Ich kann mir doch keine private Bibliothek einrichten. Wo soll ich mit all den Büchern hin?“, fragt sie. Und selbst gute Belletristik lese man kaum ein zweites Mal. In der Bibliothek werden gute Bücher von vielen Menschen gelesen. Und von der Bedeutung der Leihbüchereien kommt Katharina Bölke schnell auf die Schließung der damaligen Kreisbibliothek zu sprechen. „Das war eine kulturelle Zäsur“, sagt sie.

Vor 25 Jahren entließ der damalige Landrat Karl-Heinz Schröter (SPD) die 16 Mitarbeiter der Kreisbibliothek und ihrer Zweigstellen. Bis heute missfällt der Bibliothekarin ein Satz, den Schröter damals gesagt habe, um auszudrücken, dass er Bibliotheken für überflüssig hält: „Ich habe auch keine Zeit zu lesen.“ Für Katharina Bölke ist Lesen keine Frage der Zeit. Literatur ist Kunst und lesen bildet. Trotzdem sind Bibliotheken lediglich sogenannte freiwillige Aufgaben der Kommunen, die bei Sparrunden schnell auf der Streichliste stehen. In vielen Staaten gibt es dagegen ein Bibliotheksgesetz, dass die Einrichtungen zur Verpflichtung macht. Dass Bibliotheken hierzulande kein ausreichend gutes Standing haben, führt die Bibliotheksleiterin auf ein Defizit an Demokratie zurück. Alte und starke Demokratien wie Frankreich und Großbritannien hätten viel höhere Ausleihzahlen. „Die Amerikaner sprechen von ‚unserer Bibliothek’“, sagt Katharina Bölke. „Bei uns spürt man dagegen noch die Zerrissenheit aus der Kleinstaaterei.“ Und aus dieser leitet Katharina Bölke auch den wachsenden Nationalismus ab. Aktuelle Entwicklungen ließen sie daran zweifeln, ob Deutschland den Beinamen „Land der Dichter und Denker“ noch verdiene.

Goethe, Schiller oder Thomas Mann haben diejenigen, die jetzt grölend auf die Straßen rennen, kaum gelesen. Für Katharina Bölke ist Goethe der Größte. „Im Faust hat er 300 Jahre voraus gesehen.“ Thomas Mann, dessen Werk sie ebenfalls sehr verehrt, habe sich zeitlebens an Goethe abgearbeitet. Sie wolle sich Goethe und Mann nun noch ausgiebiger widmen als es ihr bisher möglich war. Neben der Literatur mag Katharina Bölke auch die anderen Künste. Die Musik Richard Wagners habe Suchtpotenzial. Von bedeutenden Konzerten und Opern besitzt sie Aufnahmen. Es sei doch gut, dass Stimmen wie die des Dresdner Opernsängers Theo Adam auf diese Weise konserviert seien.

Die Begeisterung für Literatur weckte Karl May bei Katharina Bölke. Und bis heute ist sie begeistert von der Erzählkraft der Märchen. Sie freut sich, wenn Geflüchtete, die für Deutschkurse in der Bibliothek lernen, auch Märchen kennenlernen. „Kinderbücher habe ich nie gelesen.“ Erst in der fünften Klasse entdeckte Katharina Bölke die Bücher für sich, weil sie vorher eine Leseschwäche hatte. Erst als ein neuer Deutschlehrer kam, lernte sie richtig lesen und entwickelte ihre Liebe zu Büchern. In der Bibliothek in Zehdenick wurde sie bald eine fleißige Nutzerin. „Ich wollte eigentlich nie etwas anderes werden als Bibliothekarin“, sagt Katharina Bölke, die in der Granseer Kreisbibliothek eine Ausbildung machte und in Leipzig Bibliothekarin studierte. 1975 kam sie nach Oranienburg, wurde 1980 Leiterin der Kreisbibliothek.

Damals ahnte sie nicht, welche politischen und persönlichen Herausforderungen noch auf sie warteten. Immerhin sorgte ihr Protest gegen die Schließung der Bibliothek 1993 dafür, dass die Stadt Oranienburg die Bibliothek übernahm. Dazu war ein Bekenntnis notwendig. Denn über Jahrzehnte hatte die Stadt mit der Stadt- und Kreisbibliothek zwar eine öffentliche Bücherei für die Bürger, eine finanzielle Beteiligung war für die Stadt aber neu. Die Budgets erkämpfte Katharina Bölke mit. Beim 2014 eröffneten Neubau am Schlossplatz, der auch die Kinder- und Jugendbücherei unters Dach der Bibliothek brachte, redete die mit.

Selten war Katharina Bölke in den vergangenen 43 Jahren nicht in der Bibliothek anzutreffen. „Ich habe meine Arbeit immer sehr gerne gemacht.“