Gemauschel um Generalstaatsanwältin?

dpa

Berlin (dpa) Die Berliner Senatsinnenverwaltung hat Anschuldigungen wegen angeblicher „Trickserei“ bei der Ernennung von Margarete Koppers zur Generalstaatsanwältin vehement zurückgewiesen. „Wir verwahren uns gegen den Vorwurf der Trickserei“, sagte Martin Pallgen, Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD), am Freitag. „Das ist politisches Vokabular, das nur einem Zweck dient: die betroffene Person zu beschädigen.“ Die Berliner CDU verlangte dringend Aufklärung über das Thema.

Bei den Vorwürfen geht es laut einem Bericht des Senders RBB um ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen Koppers in ihrem damaligen Amt als Polizei-Vizepräsidentin. Die Ermittlungen bezogen sich auf Polizei-Schießstände und die Frage, ob giftige Rückstände in der Luft zu Krankheiten bei Schießtrainern führten.

Wegen des Ermittlungsverfahrens der Staatsanwälte hätte die Polizeibehörde selber ein sogenanntes Disziplinarverfahren eröffnen können. Das unterblieb aber. Möglicherweise wäre das Disziplinarverfahren ein Hindernis für Koppers' Bewerbung als Generalstaatsanwältin gewesen.

In einem internen Vermerk der Senatsinnenverwaltung wird die Schuld indirekt der Staatsanwaltschaft zugeschoben, weil sie Unterlagen nicht herausgegeben habe, wie der RBB berichtet. Der Leiter der Staatsanwaltschaft, Jörg Raupach, sagte hingegen dem Sender, seine Behörde habe über den Sachstand des Verfahrens Auskunft gegeben. Ein Rechtswissenschaftler der Humboldt-Universität sagte: „Nach dem Gesetz hätte ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden müssen.“

An diesem Wochenende läuft die sechsmonatige Probezeit für Koppers ab. Mit dem Bestehen kann sie auf Lebenszeit zur Generalstaatsanwältin ernannt werden.

Sprecher Pallgen betonte, die Behörde müsse keinesfalls ein Disziplinarverfahren einleiten. Im Berliner Disziplinargesetz heiße es: „Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vor, die den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen“, werde ein Verfahren eingeleitet. Damals habe man daher gesagt, man warte die Ergebnisse der Ermittlungen der Staatsanwälte ab und entscheide dann. Das liege im Ermessen des Dienstherren, also des damaligen Polizeipräsidenten Klaus Kandt, der sich dagegen entschieden habe.

Nach der Rechtssprechung dürften solche Verfahren auch nicht vorschnell eingeleitet werden, sagte Pallgen. „Die Unschuldsvermutung gilt auch für die Polizei-Vizepräsidentin.“ Er fügte hinzu: „Wir sehen nach der jetzigen Lage der Dinge kein Fehlverhalten von Frau Koppers.“

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger nannte den Vorgang am Freitag „empörend“ und forderte Geisel auf, sich persönlich dazu in der nächsten Sitzung des Innenausschusses am 10. September zu erklären und vorher entsprechende Aktenvermerke den Abgeordneten zur Verfügung zu stellen.