In Extremo spielt Konzert in der Kreisstadt

© Foto: In Extremo

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Mehr als 1,5 Millionen Tonträger haben „In Extremo“ verkauft. Drei ihrer bislang zwölf Alben schafften es auf Platz eins der deutschen Charts, darunter das jüngste „Quid pro quo“. Nun schließt Deutschlands erfolgreichste Mittelalter-Rockband ihre „Burgentour“ ab. Bevor es am 20. September dann auf Russland-Tournee geht, spielt die siebenköpfige Gruppe am Sonnabend im Oranienburger Schlosshof. Ein Heimspiel für die Berliner Band, die in der Kreisstadt inzwischen mehr als einen Koffer zu stehen hat.

„Wir freuen uns wirklich auf das Konzert. Es wird für uns ein besonderes, weil wir hier auf viele Freunde und Bekannte treffen werden. Unsere Gästeliste ist ziemlich lang“, sagt Marco Zorzytzky, Künstlername „Flex der Biegsame“, der bei „In Extremo“ unter anderem die Schalmei und die Marktsackpfeife spielt. Mit „In Extremo“ sei es das erste Konzert in Oranienburg. Ansonsten sind Zorzytzky die Spielstätten der Stadt durchaus vertraut. Einst gehörte der in Wandlitz lebende Musiker zur Sachsenhausener Band „Einini“. Die hat sich inzwischen aufgelöst, Zorzytzky bei den Oranienburger „Stout Scouts“ aber eine neue zweite musikalische Familie neben „In Extremo“ gefunden. Das Engagement bei den „Stout Scouts“ mache ihm Spaß und erde ihn, hat Zorzytzky einmal gesagt. „Es ist schön, auch mal in kleineren Sälen mit direktem Kontakt zum Publikum zu spielen und die Bühnentechnik selbst aufbauen zu dürfen.“ Bei „In Extremo“ genießen die Musiker längst den für Prominente üblichen Vollkomfortservice. Im vergangenen Jahr begleitete der Wandlitzer die Oranienburger Band „Plekwek“ bei deren Abschiedskonzert im „Weidengarten“ mit dem Dudelsack. Mit dem dortigen Wirt und Sänger der „Unbestechlichen“, Steffen Riehn, ist Zorzytzky befreundet.

Inzwischen ist auch der Rest der Mitte der 1990er-Jahre gegründete Band regelmäßig in Oranienburg, wenn auch notgedrungen. Als vor einiger Zeit ein Gewerbehof in Berlin-Pankow in Flammen aufging, brannte auch der Proberaum von „In Extremo“ nieder. Oranienburger Musiker gaben ihren prominenten Kollegen vorübergehendes Asyl. Als Bassist vor Kay Lutter vor einiger Zeit ein Buch über seine Zeit bei der früheren Berliner Bluesrock-Band „Freygang“ im Oranienwerk vorstellte, standen für ein paar Songs fast alle „In-Extremo“-Kollegen auf der Bühne.

Was den morgigen Sonnabend angeht, dürfen die Konzertbesucher ein rasantes Bühnenspektakel mit mittelalterlichem Rock und Heavy Metal sowie reichlich Feuerwerk erwarten. „Wir werden wie immer viel Alarm auf der Bühne machen“, verspricht Marco Zorzytzky. Der Schlosshof biete die passende Kulisse.

Das Konzert von „In Extremo“ im Oranienburger Schlosshof beginnt am Sonnabend, 1. September, um 20 Uhr; Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets gibt es noch für 45 Euro an der Abendkasse.