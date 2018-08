Neues Ausbildungs- und Trainingszentrum der Polizei eröffnet

Volkmar Ernst

Liebenberg (MOZ) Was brauchen Polizisten, um ihre Arbeit verrichten zu können? Klare gesetzliche Regelungen, eine moderne Ausrüstung und eine bestmögliche Ausbildung. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) weiß das, und er sorgt auch dafür. Donnerstag eröffnete er das neue Ausbildungs- und Trainingszentrum (ATZ) der Polizeifachhochschule in Liebenberg.

Gemeinsam mit Rainer Grieger, dem Präsidenten der Fachhochschule, und Ralf Klenk vom Vorstand der DKB-Stiftung für gesellschaftliches Engagement, zerschnitt er das Absperrband zum Ausbildungszentrum und lud die Gäste zu einem Rundgang und Vorführungen von drei Ausbildungseinheiten ein. Niemand wünsche sich einen terroristischen Anschlag, einen Amoklauf oder eine Katastrophe, so Schröter. Dennoch seien diese Szenarien in der heutigen Zeit möglich, und deshalb müssen die Polizisten auf solche Einsatz vorbereitete werden. Das sei nun in Liebenberg möglich, so Schröter.

Das zirka 2,3 Hektar große Gelände liegt am Ortsrand von Liebenberg und bietet der Hochschule genügend Fläche, sowohl in den umgebauten Gebäuden, als auch auf dem Freigelände. Dass auf diesen noch die verkohlten Wandreste eines ehemaligen Stallgebäude zu entdecken sind, ist gewollt.

Mehrere Holzhäuser simulieren einen Straßenzug, in dem sich ein Terrorist mit einer Waffe versteckt hat und schießt. Ihn aufzuspüren und zu überwältigen, das sollen die Polizeischüler hier lernen und üben, unter möglichst echten Bedingungen. Wie realitätsnah die Ausbildung erfolgt, das konnten die Gäste von der Dachterrasse aus verfolgen und eben auch spüren, weil es Donnerstagvormittag überraschenderweise regnete.

Die zweite Vorführung fand in einer Ausbildungshalle statt, in der die Gäste ebenso von oben herab, vom sogenannten Catwalk aus, verfolgen konnten, wie Polizisten in eine Wohnung eindringen, um einen mit einem Messer bewaffneten Mann festzunehmen. „Zugriff innerhalb eines Gebäudekomplexes“ nennt sich das Szenario. Der Mann hat nach einer Auseinandersetzung mit seiner Frau die Nerven verloren und sie bedroht. Nun gilt es, zu dem Mann vorzudringen. Von Tür zu Tür bahnt sich die Ausbildungstruppe in voller Montur den Weg. Doch Mitten im Geschehen ist ein lautes „Halt“ zu vernehmen. Die Übung wird unterbrochen. Der Ausbilder verweist auf eine Tür, hinter der sich tatsächlich jemand versteckt hatte. In der Realität wäre das möglicherweise für einen Beamten ein den Tod bringender Fehler gewesen. Hier bedeutet das nur, dass die Polizeischüler die Übung wiederholen müssen. „Genau dafür brauchen wir Trainingszentrum“, erklärt Kriminaloberkommissar Ulf Grassmann als Lehrtrainer der Fachhochschule den Gästen, was gerade passiert ist. „Niemand ist perfekt, erst die Übung macht den Meister.“

Der dritte Übungsbereich umfasst die Versorgung von verletzten Personen – und da kann das Blut schon mal spritzen, wie die Gäste sehen konnten. Ein Mann liegt Blut überströmt auf der Straße. Mit kurzen Kommentaren erklärt ein Ausbilder, worauf bei der Erstversorgung ankommt. Dann ist der Dummy versorgt und wird abtransportiert.

Knapp anderthalb Jahre sind vergangen, um den Komplex, in dem ehemals Wildfleisch zerlegt und aufbereitet wurde, zum Trainingszentrum umzubauen. Hier dankte der Innenminister allen Beteiligten für ihr Engagement, das dies so schnell ermöglicht habe: der DKB-Stiftung als Eigentümer ebenso wie der Gemeinde Löwenberger Land, das die für die Umnutzung erforderlichen Bebauungspläne auf den Weg gebracht habe.

Vertraglich vereinbart wurde zwischen der Polizei und der Stiftung zudem, dass das Gelände von den Mitarbeitern von Gut Liebenberg gepflegt wird. Eine bewusste Entscheidung, um das Engagement der Stiftung im Bereich ihres Inklusionsprojektes zu unterstützen.