Baumfällungen für Straßenbau nicht zu verhindern

Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Aller Voraussicht nach müssen 66 Bäume entlang der Mühlenbecker Ortsdurchfahrt gefällt werden, wenn die L 21 in zwei Jahren ausgebaut wird. Daran hat auch ein Vor-Ort-Termin nichts geändert, den Baumschützer der Gemeinde initiiert haben.

„Das hätten wir uns sparen können“, zeigte sich Dr. Alwin Schuster. Sprecher der Bürgerinitiative (BI) „Baumschutz kommunal“, enttäuscht vom Ergebnis der Besichtigung, an der Vertreter der BI, der Gemeinde, Lokalpolitiker und des zuständigen Landesamtes für Straßenwesen teilnahmen. Fast jeder Baum entlang der 1,7 Kilometer langen Straße, der gefällt werden muss, wurde am Donnerstag erneut begutachtet. Katja Glante, Fachgebietsleiterin für Umweltschutz und Landschaftsplanung beim Landesamt, wiederholte gebetsmühlenartig, dass kein Baum ohne Grund gefällt werde. In der Regel seien die Bäume krank oder stünden dem Ausbau im Wege. „Wenn wir Wurzeln im Bereich der Baustelle kappen müssen, sind die Bäume nicht mehr standsicher“, erklärte Landschaftsarchitekt Thomas Trautmann. Selbst eine Handschachtung in Baumnähe, wie sie die BI vorschlägt, würde den Baum nicht retten können, da der Baukörper der neue Straße samt Geh- und Radweg in den Wurzelbereich gehe.

Dr. Schuster und sein Mitstreiter Horst Meyer hatten am Donnerstag mehr Kompromissbereitschaft erwartet. Sie fordern eine behutsame Planungsänderung, zum Beispiel eine schmalere Variante, um einige Bäume retten zu können. Diesen Vorschlag lehnte Katja Glante ab: „Wir müssen die Ortsdurchfahrt zukunftssicher gestalten. Derzeit fahren durchschnittlich 15 000 Fahrzeuge durch den Ort, in einigen Jahren werden es 20 000 sein.“

Für die 66 zu fällenden Bäume werden insgesamt 205 neue Bäume gepflanzt, 80 davon entlang der Ortsdurchfahrt. Der Rest wird aus Platzgründen an anderen Straßen überwiegend im Landkreis Barnim gepflanzt. Katja Glante sicherte der BI zu, jeden Einzelfall noch einmal zu prüfen. Möglicherweise kann eine Douglasie an der Kirche gerettet werden.

Der Fernsehsender „rbb“ ist heute vor Ort. Um 16.30 Uhr wird an der Kirche der Ausbau der Ortsdurchfahrt öffentlich diskutiert. Teilnehmer sind gern gesehen. Der Beitrag wird bei „rbb aktuell“ am Sonnabend um 19.30 Uhr ausgestrahlt.