Vater von Baby Yasmina wegen Geiselnahme verurteilt

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Mit einer Bewährungsstrafe davongekommen ist Zakaria H. (40), der sich wegen Geiselnahme seiner Tochter Yasmina vor dem Landgericht Neuruppin verantworten musste. Das Gericht wertete die Tat als einen minderschweren Fall.

Ein Jahr und zehn Monate Haft, ausgesetzt für drei Jahre zur Bewährung, lautet das Urteil, das der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann am vierten und letzten Verhandlungstag verkündete. Die Anklagevorwürfe seien im Ergebnis der Hauptverhandlung bestätigt worden. Demnach brachte der Angeklagte Ende Dezember 2017 seine Tochter nicht wie vereinbart zur getrennt lebenden Mutter nach Gransee zurück. Stattdessen startete er ein Verwirrspiel, behauptete, er habe das Kind zurückgebracht und nötigte die Ex-Partnerin, zu ihm nach Remagen zu kommen.

„Aber wir haben hier eine seltene Konstellation, geprägt von persönlichen und ethnischen Schwierigkeiten“, so Richter Lechtermann. Beide Elternteile von Yasmina, die zum Tatzeitpunkt neun Monate alt war, stammen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, er aus Syrien, sie aus Tschetschenien, und lernten sich in einem Flüchtlingsheim in Deutschland kennen. Zudem nahm die Mutter seiner damaligen Partnerin Einfluss auf das Geschehen. Eine Besonderheit sei auch, dass der Täter der Kindsvater sei. Er habe das Kind zwar in die Niederlande zu Verwandten gebracht, doch nicht in der Absicht, es der Mutter auf unbestimmte Zeit vorzuenthalten. Das Baby war auch ausreichend versorgt und habe nicht gelitten. Auf das Strafmaß wirkte sich ferner positiv aus, dass der Angeklagte nicht vorbestraft ist. Die Bewährungsstrafe und die bislang verbüßte, fast achtmonatige Untersuchungshaft sei Zakaria H. eine ausreichende Warnung, so der Richter weiter.

Nach Ende der Verhandlung gab es indes ein zaghaftes Wiedersehen zwischen dem Verurteilten, der den Gerichtssaal als freier Mann verlassen konnte, und seiner Ex-Partnerin, die mit der gemeinsamen Tochter und einer weiteren Verwandten den Prozess verfolgt hatte.