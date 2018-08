Busse stoßen kurz nacheinander mit Autos zusammen

dpa

Falkensee (dpa) Im Stadtzentrum von Falkensee ist es kurz nacheinander zu zwei Unfällen mit Linienbussen gekommen. Ursachen waren laut Polizei Unachtsamkeit und Fahrfehler der Fahrer.

Bei den Kollisionen am Donnerstag sei niemand verletzt worden. Beim ersten Unfall in der Bahnhofstraße stieß der Bus seitlich mit einem Auto zusammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die elf Fahrgäste stiegen danach in einen Ersatzbus um, es kam zu einem längeren Stau. Wenig später streifte ein Bus in der Poststraße, Ecke Bahnhofstraße, einen Pkw. Da der Fahrer zunächst weiterfahren war und erst später zurückkehrte, wird wegen Fahrerflucht gegen ihn ermittelt.