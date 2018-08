Talentierte Seglerin aus Fürstenberg steuert Studienplatz an

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Konsequent und zielstrebig lenkt die Fürstenbergerin Carolin Müller ihr Segelboot über den Wettkampfkurs. Ebenso konsequent stellt die 18-Jährige jetzt die Weichen für ihre berufliche Entwicklung – auch wenn das ihr Engagement für den Fürstenberger Yachtklub zeitweilig einschränken dürfte. Die äußerst talentierte Segelsportlerin tritt in Berlin ein dreijähriges BWL-Studium an.

Was aber nicht bedeutet, dass sie das Segelboot quasi „ganz an den Nagel hängt“, also ihren Sport aufgibt, betont die sympathische Wasserstädterin. „Ich werde in der Bootsklasse Laser weiterfahren“, erklärt Carolin Müller. Allerdings werde sie das in Berlin tun, denn dort wird sie ja auch ihre Zelte wegen des Studiums aufschlagen. Logisch, wobei die außerordentlich talentierte Wassersportlerin einem renommierten Klub beitreten kann: dem Verein Seglerhaus am Wannsee, kurz: VSaW. Müller fährt dann in einem J 70-Boot, also einem schon größeren Schiff, das von einer Vier-Personen-Crew gesteuert wird.

„Und das Schöne ist, dass das Equipment, also das Boot, gestellt wird vom Verein“, merkt die Sportlerin an. Eine neue Ära bricht dann auch im Wettkampfbetrieb für Müller an, sie wird in der Bundesliga mitfahren.

Dass sie prädestiniert dafür ist, bewies die junge Frau vor ein paar Tagen in Kiel (Schleswig-Holstein): Die Fürstenbergerin konnte an der Jugend-WM der Segler (für unter 19-Jährige) teilnehmen – übrigens auch ein weiteres Talent vom Yachtklub der Wasserstadt: die 16-jährige Laura Pukropski.

Etwa 400 junge Leute kämpften in Laser-Booten um den Titel, darunter 96 Mädchen. Eine ganze Woche – vom 18. bis 25. August – standen die Seglerinnen quasi unter Vollstress. Zahlreiche Rennen mussten absolviert werden, um sich in die Gold- oder Silber-Klasse zu qualifizieren. Beide Fürstenbergerinnen schafften das Gold-Abteil, und vor allem Carolin beeindruckte: Sie gewann den allerletzten Segeltörn in der Ostsee sogar und konnte am Ende einen 37. Platz belegen.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge dürften es die Ausbilder beim Fürstenberger Yachtklub zur Kenntnis genommen haben: Nicht nur Carolin – beide WM-Teilnehmerinnen sind flügge geworden und streben zu neuen Ufern. Laura plant bereits ihren Wechsel zur Sportoberschule nach Flatow in Berlin. Wobei sie dennoch für Brandenburg an den Start gehen wird, versichert Carolin Müller. Zum Beispiel bei der Bollmann-Regatta in Brandenburg/Havel, die demnächst ausgetragen wird.

Selbstverständlich wird der Fürstenberger Yachtklub nicht hinschmeißen und seine hervorragende Jugendarbeit, die so gute Früchte trägt, etwa aufgeben. Carolin und Laura schaffen Platz für die Jüngeren. „Dass es weitergeht, beweist der Umstand, dass der Yachtklub nagelneue Opti-Boote für Kinder angeschafft hat“, betont die Mutter von Carolin, Ines Müller. Mit anderen Worten, Neugierige Eltern und ihre Kinder sind herzlich willkommen, wenn donnerstags ab 16.30 Uhr am und auf dem Schwedtsee trainiert wird.