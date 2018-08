Beate Bias

Potsdam (MOZ) Das Stift Neuzelle (Landkreis Oder-Spree) erhält in den nächsten beiden Jahren weitere finanzielle Unterstützung vom Land Brandenburg. Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Die Linke) kündigte während des Sommerfestes der ILB am Freitagabend an, dem Stift zwei Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.