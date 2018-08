Urteil gegen Neonazi rechtskräftig

Christian Schönberg

Ort (MOZ) Der Bundesgerichtshof hat die fast zweieinhalbjährige Haftstrafe gegen den Wittstocker Neonazi Sandy L. bestätigt. Damit muss der 37-Jährige für die brutalen Attacken auf zwei Jugendliche aus der antifaschistischen Szene ins Gefängnis.

Am 12. September 2015 hatten der bekennende Rechtsradikale und sein Begleiter Raiko K. im Ruppiner Einkaufzentrum (Reiz) Jagd auf die Teenager gemacht, weil sie aufgrund ihrer Kleidung und der Haartracht politisch links aussahen. Die hilflosen Opfer wurden mit Tritten und Schlägen traktiert. Außerdem hatte er nach dieser Tat ohne Führerschein und betrunken mit einem Auto einen Polizeiwagen gerammt.

Das Landgericht hatte L. zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. K. kam mit einer neunmonatigen Bewährungsstrafe davon. Beide beantragten darauf hin Revision. Der BGH sah diese in einem Beschluss vom 31. Juli, der in dieser Woche veröffentlicht worden ist, als unbegründet an. Lediglich bei den Schmerzensgeld- und Schadensersatzzahlungen legte es die Latte etwas niedriger als das Landgericht. Dennoch reicht diese Revidierung nicht aus, um L. von den Prozesskosten zu befreien.