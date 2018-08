Debatte um Beobachtung der AfD

Stefan Kegel und Thomas Block

Berlin (NBR) Es waren Sätze wie diese: „Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber. Ganz einfach! Heute ist es Bürgerpflicht, die todbringende ‚Messermigration’ zu stoppen!“. Für seinen Twitter-Aufruf zur gewaltsamen Selbstjustiz erntete der AfD-Politiker Markus Frohnmaier nach den Krawallen von Chemnitz teils empörte Reaktionen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) schließt sogar eine Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz nicht aus. „Diese Partei entwickelt sich in Richtung Rechtsextremismus“, sagte er am Freitag. Die Krawalle in Chemnitz hätten neue Fakten geschaffen.

Aus der CDU kommt jedoch Gegenwind für den Vorstoß. „Eine pauschale Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz ist rechtlich und politisch nicht angemessen“, sagte der CDU-Innenexperte Philipp Amthor dieser Zeitung. Die Rhetorik der AfD finde er insbesondere mit Blick auf die Vorgänge in Chemnitz zwar befremdlich. „Das ändert aber nichts daran, dass Nachrichtendienste dem objektiven Verfassungsschutz dienen und keine Kampfinstrumente im politischen Wettbewerb sind“, erklärte er.

Die innenpolitische Sprecherin der Linken, Ulla Jelpke, hingegen begrüßte Strobls Vorstoß und warf der AfD eine „Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas“ vor. „Indem sich Fraktionschef Gauland hinter den rassistischen Mob aus Chemnitz stellt, beseitigt er jegliche Zweifel an der Verfassungsfeindlichkeit seiner Partei.“ An deren gesellschaftspolitischer Verankerung werde sich jedoch auch durch eine Beobachtung nichts ändern, prophezeite sie. Nach Einschätzung der FDP könnte die mögliche Nähe des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zur AfD zu einem Problem bei einer Überwachung der Partei werden. Maaßen müsse jeden Zweifel an der politischen Neutralität seines Hauses ausräumen, forderte der innenpolitische Sprecher, Konstantin Kuhle. „Die Salamitaktik der letzten Wochen, mit der immer neue Treffen mit AfD-Funktionären eingeräumt werden, beschädigt das Vertrauen in die Behörde.“

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Irene Mihalic, sieht „starke Anhaltspunkte dafür, dass Teile der AfD eingebunden sind in ein größeres rechtsextremes Netzwerk“, etwa durch personelle Überlappungen mit der Identitären Bewegung oder der Vereinigung „Ein Prozent“. Die Entscheidung für eine Überwachung obliege aber den Verfassungsschutzämtern. „Uns allen muss klar sein: Die AfD möchte einen anderen Staat und eine andere Gesellschaft, die mit Demokratie und Rechtsstaat nicht mehr viel zu tun haben.“

Die AfD wies das Ansinnen Strobls zurück. Seine Partei stehe „ohne Wenn und Aber zum deutschen Grundgesetz“, sagte Sprecher Michael Pfalzgraf. „Es entbehrt daher jeder Grundlage, wenn Politiker uns vom Verfassungsschutz beobachten lassen möchten.“