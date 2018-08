dpa

Berlin (dpa) Die Elsenbrücke in Berlin-Treptow am Osthafen ist am Freitag in Richtung Ostkreuz gesperrt worden. Bei einer Überprüfung der Brücke sei ein Riss in der Brückenunterseite festgestellt worden, teilte die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz mit. Deshalb müsse die betroffene Brückenseite für den Autoverkehr gesperrt werden. Einsturzgefahr bestehe nicht, deshalb könne der Rad- und Gehweg auch weiterhin benutzt werden. Bis Dienstag soll es dauern, bis Ausweichspuren auf der Gegenfahrbahn eingerichtet sind. Bis dahin ist die Brücke nur in Richtung Treptow befahrbar.

Umfahrungsmöglichkeiten bestehen über die Oberbaumbrücke und die Minna-Todenhagen-Brücke. Betroffen sind auch mehrere Buslinien: die Linien 104 und 194 enden vor der Elsenbrücke, die Linie 104 am Treptower Park, die Linie 194 am S-Bahnhof Ostkreuz. Wie lange die Sperrung bestehen bleibt, sei derzeit noch unklar.