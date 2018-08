Heftige Diskussionen über Kita-Schließzeiten im Sommer

Roland Becker

Velten (MOZ) „Wenn wir diese Kita-Satzung beschließen, wird es die beste sein, die wir je in Velten hatten“, leitete Katja Noack (SPD), Vorsitzende des Sozialausschusses, am Donnerstag die Diskussion darüber ein. Allerdings sagte sie nicht, ob sie damit die Satzungs-Version der Verwaltung oder die der SPD-Fraktion meint. Beide unterscheiden sich zum Teil erheblich. Unumstritten über Fraktionsgrenzen hinweg wurden Vorschläge der Verwaltung gutgeheißen, zu denen eine Beitragsentlastung für Familien mit mehreren – auch dem Schulalter entwachsenen – Kindern zählt. Künftig sollen Eltern auch nicht mehr den täglichen Betreuungsbedarf angeben müssen, sondern können die gebuchten Stunden innerhalb einer Woche variabel verteilen. Neu ist auch das Angebot, dass berufstätige Eltern ihre Kinder in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr betreuen lassen können.

Diskussionen gab es hingegen hinsichtlich des Vorhabens der Verwaltung, dass Eltern einen Vertrag über zusätzliche Ferienbetreuung schließen können. Wer sein Kind in den Schulferien bis zu zehn Stunden in der Kita wissen will, soll pro Jahr, gestaffelt in zwölf Monatsraten, dafür 180 Euro zahlen. Die SPD möchte diese Betreuung kostenlos anbieten. Mandy Krüger (Pro Velten) unterstützt hingegen die Linie von Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD): „Ich bin gegen die Kostenfreiheit in den Ferien.“ Sie schlägt vor, dass Eltern bei Nichtinanspruchnahme bereits gebuchter Zusatzbetreuung diese bis zu vier Wochen vorher wieder abbestellen können.

Intensiv diskutiert wurde der Vorschlag der SPD-Fraktion, auf die bisherige Praxis zu verzichten, die Kitas im Sommer zwei Wochen zu schließen. Eine Grundreinigung der Einrichtungen müsse bei laufendem Betrieb möglich sein. „Das geht auch abschnittsweise. Krankenhäuser werden bei solcher Reinigung auch nicht geräumt", argumentierte Bärbel Weiß, sachkundige Einwohnerin der SPD. Von Verwaltungsseite sowie von Pro Velten und den davon abgespaltenen Fraktionen wurde die Schließzeit hingegen verteidigt. Die sei aus organisatorischen und pädagogischen Gründen heraus sinnvoll.