AfD-Gruppe sorgt in Gedenkstätte für Eklat

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Fassungslosigkeit hat das Verhalten einer Besuchergruppe aus dem Wahlkreis der AfD-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Alice Weidel in der Gedenkstätte Sachsenhausen ausgelöst. Die Gäste hatten unter anderem die Existenz von Gaskammern angezweifelt.

Die Führung der 17-köpfigen Gruppe sei durch fünf bis sechs Teilnehmer immer wieder gestört und unterbrochen worden, berichtete Stiftungssprecher Horst Seferens. Dabei seien revisionistische Einstellungen und rechte Argumentationsstrategien erkennbar geworden. Der Referent der Gedenkstätte habe die Führung nach mehreren Aufforderungen, die Interventionen zu unterlassen, schließlich abgebrochen.

Der Vorgang ereignete sich bereits im Juli. Durch einen Bericht des Tagesspiegel wurde er erst jetzt bekannt. Die Gedenkstätte selbst machte den Vorfall nicht öffentlich, erstattete auch keine Anzeige, weil offenbar justiziable Aussagen bewusst vermieden worden seien, so Seferens. Auf Nachfrage sagte er, dass auch eine zweite Besuchergruppe der AfD aus dem baden-württembergischen Göppingen aufgefallen sei. Sie hatte nach ihrem Besuch in einem Facebook-Post den Holocaust verharmlost. Der Post sei aber kurz darauf gelöscht worden. Die Gedenkstättenstiftung beobachte solche Vorgänge sehr genau. Stiftungsdirektor Axel Drecoll erinnerte daran, dass die Gedenkstätte durch die sterblichen Überreste zehntausender Opfer des Nationalsozialismus auch Friedhof sei, an dem „derartige Verlautbarungen völlig unakzeptabel“ und geschichtsrevisionistische Propaganda nicht geduldet sei.

Eine Sprecherin der Bundesregierung verurteilte die „antisemitischen und historisch unhaltbaren Äußerungen“. Kulturministerin Martina Münch (SPD) sprach von einer „Verunglimpfung und Verhöhnung von Millionen von Opfern des NS-Regimes“ und „Versuchen, reaktionäre und rechtsextreme Positionen gesellschaftsfähig zu machen“. Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) sagte, es stelle sich die Frage, wie mit der AfD künftig umzugehen sei. Weder das Büro von Alice Weidel noch ihre Fraktion waren für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.