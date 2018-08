Temnitztal stimmt für EGT-Verkauf

Siegmar Trenkler

Temnitztal (MOZ) Die Gemeinde Temnitztal möchte ihre Gesellschafteranteile an der Entwicklungsgesellschaft Temnitzpark (EGT) abstoßen. Dafür stimmten die Gemeindevertreter am Donnerstagabend.

Lediglich eine Nein-Stimme und eine Enthaltung gab es bei insgesamt neun Stimmberechtigten, die damit das Ende des Engagements der Gemeinde in der EGT beschlossen. Vor allem gehe es darum, finanzielle Risiken zu minimieren, argumentierte Temnitztals Bürgermeister Thomas Voigt.

Ob es diese überhaupt gibt, wurde bei der Sitzung nicht klar. Doch schon allein die Befürchtung, dass es sie geben könnte, reichte den Gemeindevertretern als Motivation. Dabei hatte etwa Wildbergs Ortsvorsteher Ulrich Jaap gewarnt, dass die Entscheidung auf Daten und Fakten basieren sollte und nicht auf Emotionen.

Gründe für den Verkauf der Anteile wurden mehrere ins Feld geführt. So werde Temnitztal entgegen früherer Versprechen nicht von der Gewerbesteuer des Gebiets profitieren, sagte Voigt. „Es gibt keinen Haushaltsplan, keine Anfangsbilanz und keine Jahresrechnungen für die EGT“, bemängelte er. Und das, obwohl die Gemeinde mehrfach gebeten habe, diese vorgelegt zu bekommen. Von dieser Aussage zeigte sich die EGT-Geschäftsführerin Susanne Dorn am Freitag überrascht. „Mir ist nicht bekannt, dass seit Jahren Zahlen gefordert werden“, sagt sie. Dass es bislang noch keine Jahresrechnungen gebe, liege daran, dass das Gesamtvollstreckungsverfahren erst Ende 2016 beendet wurde.

Voigt hingegen hatte in seiner Argumentation davon geredet, dass die Insolvenz schon 2014 beendet worden wäre. Dazu, dass er offenbar mit falschen Zahlen in seiner Begründung operiert hat, wollte sich Voigt am Freitag nicht äußern. „Ich habe Urlaub“, lautete sein einziger Kommentar. Voigts Stellvertreter Michael Mann, der den Antrag eingereicht hatte, war überrascht. Er sei davon ausgegangen, dass mit den Beschlüssen von 2014 zur Wiederbelebung der EGT wieder der reguläre Geschäftsbetrieb aufgenommen wurde.