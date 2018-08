Zeitenwende

Frankfurt (Oder) (MOZ) Na endlich: Das halbjährliche Vor und Zurück der Stundenzeiger kann bald ein Ende haben. Nie wieder ein Wechsel von Sommer- und Winterzeit. Das zumindest hat die EU-Kommission jetzt in die Wege geleitet. Was aber noch vom EU-Parlament und den Mitgliedstaaten abgesegnet werden muss. Dass die Abgeordneten zustimmen, scheint klar. Wie die Regierungen sich entscheiden, muss sich zeigen. Im Baltikum, in Polen, in Deutschland jedenfalls will man das Hin und Her nicht mehr. Klar ist: Die Chancen auf Abschaffung sind so groß wie nie.

Dass die Brüsseler Kommission um Jean-Claude Juncker die Sommerzeitfrage nutzt, um endlich einmal in der Öffentlichkeit Punkte zu sammeln, dass die dabei als Auslöser für die Abschaffung ins Feld geführte Umfrage nicht repräsentativ war und vor allem von Deutschen genutzt wurde – geschenkt! Es geht um die Sache. Und von der Zeitumstellung war ja längst klar, dass sie wirtschaftlich nichts nützt, unsere innere Uhr aber verwirrt.

Nun kann man nur hoffen, dass das gerade von der EU-Kommission an den Tag gelegte Entscheidungstempo auf Parlament und Mitgliedsstaaten abfärbt. Damit die Zeit der Zeitumstellung möglichst bald abgelaufen ist.