Kino mit neuen Horizonten

Daniela Windolff

Stolpe (MOZ) Mit einer Erstaufführung des deutschen Films „Datsche“ wurde am Donnerstag das internationale Filmfestival „Wonderous Stories“ (wundersame Geschichten) eröffnet. Vor bezaubernder Naturkulisse am Stolper „Grützpott“ werden bis Sonnabend Filme aus 13 Ländern gezeigt.

Mit Decken, Campingstühlen und Regenjacken ausgerüstet, ziehen am Donnerstagabend die ersten Besucher zum internationalen Filmfestival auf den Burgberg in Stolpe. Hier wagt der Engländer Marcel Grant, selbst freier Filmemacher, den Start für ein ehrgeiziges Projekt. Er will im Nationalparkdorf Stolpe moderne, innovative Film- und Fernsehstudios bauen, die unabhängigen Filmemachern mit schmalem Budget die Möglichkeit bieten, hier zu produzieren, kreativ zu werden und Begegnungen und Austausch mit anderen ermöglichen. Mit dem Festival soll der Startschuss erfolgen, um Filmemacher und Publikum das Potential der reizvollen Landschaft am Nationalpark Unteres Odertal und natürlich auch das Potenzial frei produzierter und qualitativ hochwertiger Filme aus aller Welt erlebbar zu machen, darunter mehrere Erstaufführungen, aber auch Filme, die auf der Berlinale liefen.

Die Eröffnung im Nieselregen ist mit nur 40 bis 50 Besucher zwar fast familiär, dafür erleben sie die Geburtsstunde eines internationalen Filmfestivals, „und vielleicht werdet ihr beim 10. Festival stolz sagen können, wir waren bei der Premiere dabei“, meint Marcel Grant zur Eröffnung optimistisch und macht sich damit auch selber Mut. Die Aufregung, ob alles klappt und sich auch das finanzielle Risiko, so ein Festival aus dem Boden zu stampfen, lohnt, ist zu spüren.

Doch ganz allein ist Marcel Grant bei seinem Abenteuer in der Uckermark nicht. Das Investor Center Uckermark, die Stadt Angermünde und das Dorf Stolpe unterstützen das Projekt von Anfang an, ob es um die Suche nach Fördermitteln, die Vermittlung von Kontakten in der Region, um die Logistik des Festivals, den Aufbau der Buden für die Versorgung, die Bereitstellung der Medien oder die Absicherung der Veranstaltung durch die freiwillige Feuerwehr des Ortes ging. Sie stellte auch das Gelände am Grützpott zur Verfügung. Ursprünglich wollte Grant das Festival auf dem künftigen Gelände des Filmparks in Linde durchführen, doch Bürgermeister Frederik Bewer machte ihm den Burgberg am Grützpott schmackhaft, das mit seinen Hügeln und der Kulisse des historischen Burgturms eine atemberaubende Kulisse und einen grandiosen Ausblick ins Odertal bietet. „Es ist kein Job, sondern eine mutige Herausforderung und ein Gesamterlebnis, das sich hervorragend in unser Konzept Kultur in der Landschaft einfügt“, betont der Bürgermeister zur Eröffnung und wünscht dem Festival Erfolg. „Das erste Mal ist immer am schwersten, zumal der Uckermärker nicht gleich überall hinrennt. Aber wenn man ihn einmal begeistert hat, dann hat man ihn sicher.“

Marianne Grambauer und Karin Krause vom Dorfverein Stolpe gehören zu den ersten Besuchern und freuen sich, dass durch das Festival ihr Dorf bekannter wird. „Für Stolpe ist es eine Bereicherung und auch für den Grützpott, den wir als Verein offenhalten, erhoffen wir uns dadurch künftig mehr Besucher.“

Marie Alutis und Jurek Kuttner aus Berlin wollen wiederkommen. „Wir wollen unbedingt dieses Festival miterleben, weil uns die Filme interessieren und die Atmosphäre in der Landschaft hier einfach toll ist“, schwärmen die jungen Leute.

Das bestätigt auch Birgit Rachut aus Potsdam, die am ersten Premierefilm des Festivals „Datsche“ von Lara Hewlett mitwirkte, der in Stolpe seine Erstaufführung erlebte. „Ich bin schon verliebt in die Landschaft und suche einen Ort wie diesen zum Auswandern. Und ich bin zugleich dankbar, dass es hier eine Möglichkeit gibt, diesen besonderen Film öffentlich zu zeigen, weil das für unabhängige Filmemacher ohne dickes Budget ganz schwer ist, überhaupt auf den Kinomarkt zu kommen. Doch viele dieser Filme hätten das verdient.“

Und tatsächlich ist die „Datsche“ ein überraschender, sensibler Film mit feinen Charakterbildern und einer mitunter unfreiwilligen Komik. Der Film wurde in einer brandenburgischen Kleingartenanlage gedreht und erzählt die Geschichte eines jungen New Yorkers, der die Datsche seines Opas in Ostdeutschland erbt. Hier treffen Welten und Typen aufeinander, der kauzige Gartenzwergliebhaber, der wachsame Sparten-„Präsident“, der penibel auf die Einhaltung der Regeln achtet, der neugierige Über-den-Zaun-Spanner und ein schwarzer Flüchtling, der sich illegal in die Datsche eingenistet hat. Das sorgt für jede Menge Wirbel.

Für die Festivalpremiere hat Marcel Grant mit einem international besetzten Kuratorium insgesamt 28 Filme ausgewählt, darunter 15 Langspielfilme, von Filmemachern aus Deutschland, Frankreich, Italien, England, Belgien, China, Argentinien, Mexiko, USA, Polen, Ukraine und Niederlande. Darunter sind mehrere Erstaufführungen, Filme der Berlinale und sogar der oskarnominierte Streifen „3 Tage in Qiberon“ mit dem letzten Interview von Romy Schneider.