352 Kinder gelten als gefährdet

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Im Landkreis sind vor allem Kinder im Säuglingsalter in ihrer Entwicklung gefährdet. Das zeigt ein Bericht des Jugendamtes auf. Dieser zeigt auch regionale Unterschiede.

Seit 2010 muss das Jugendamt nach einem Beschluss des Kreistages den Kinderschutz mit einem Monitoring beschreiben. Die aktuellen Zahlen legte Martin Saupe vom allgemeinen sozialen Dienst dem Jugendhilfeausschuss vor.

Die Zahl der Gefährdungsmeldungen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. 1133 Kinder waren 2017 von diesen Meldungen betroffen. In 35 Fällen ist eine akute Gefährdungslage festgestellt worden. Das bedeutet, dass eine dringend Gefahr für Leib und Leben des Kindes besteht und mit den Sorgeberechtigten keine einvernehmliche Lösung mehr möglich ist.

Die Zahl der latenten Gefährdungen ist auf 254 angestiegen (Vorjahr: 218). „Diese Zahl ist eindeutig zu hoch“, sagte Saupe im Ausschuss. Bei dieser Form geht das Jugendamt davon aus, dass eine Gefährdung für das Wohl des Kindes eintreten wird, wenn sich an den bestehenden Umständen in der Familie nichts ändert.

Insgesamt spricht das Jugendamt von 352 gefährdeten Kindern im Landkreis. Das sind 43 mehr als noch im Jahr zuvor. In 52 Prozent der gemeldeten Fälle hingegen konnte das Jugendamt keine Gefährdung und auch keinen Hilfebedarf feststellen.

Den größten Anteil an den tatsächlich gefährdeten Kindern macht wie schon in den Vorjahren die Altersgruppe der 0- bis 3-Jährigen aus: „Hier hat man es leider häufig auch mit Fällen von Gewalteinwirkung zu tun“, erklärte Saupe.

Die allgemein häufigste Gefährdungsform war 2017 die Vernachlässigung. Zum ersten Mal wurde in der aktuellen Statistik auch die Art der Vernachlässigung berücksichtigt, weshalb hierzu noch keine Vergleichszahlen vorliegen. Deutlicher Spitzenreiter ist mit 129 Fällen die Vernachlässigung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht.

In 105 Fällen musste das Jugendamt die Kinder und Jugendlichen als vorläufige Schutzmaßnahme in Obhut nehmen. Darunter waren drei jugendliche Selbstmelder, die um die Inobhutnahme gebeten haben. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wurden in dieser Statistik nicht berücksichtigt. Die meisten Meldungen über eine Gefährdung des Kindeswohl kommen laut Statistik von der Polizei. „Bei diesen Meldungen kann man meistens auch davon ausgehen, dass etwas vorliegt“, sagte Saupe. Dahinter folgen Schulen und anonyme Melder.

Auch regional ergeben sich Unterschiede. In Fürstenwalde waren im vergangenen Jahr 2,18 Prozent (2016: 1,45 Prozent) der Kinder unter 18 Jahren gefährdet. Die Stadt ist damit Spitzenreiter im Landkreis. „In Städten kommen Probleme einfach geballter vor“, berichtet Saupe. Das werde auch durch häufigeren Wohnortwechsel begünstigt.

In Eisenhüttenstadt hat sich die Zahl hingegen verbessert: Dort galten 2017 noch 1,35 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 als gefährdet (2016: 1,86 Prozent). Unter der Ein-Prozent-Marke liegen Beeskow mit 0,91 Prozent und Erkner mit 0,81 Prozent. In ländlicheren Gebieten wie Beeskow und Umgebung funktioniere das soziale Gefüge häufig besser, die Leute unterstützten sich dort eher gegenseitig, erklärt Saupe dazu.

Ein Trend setzt sich weiterhin fort: Familienformen mit alleinerziehenden Müttern sind im Landkreis laut Statistik am häufigsten von Kindeswohlgefährdungen be-troffen.