Blinkender Weltreisender

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Stadtfest in Eisenhüttenstadt hinterlässt über die Grenzen hinaus Spuren. Bis nach Indien hat es einer der diesjährigen Blinkis geschafft. Das dürfte die weiteste Reise sein, die dieses Souvenir bislang gemacht hat.

Das Beweisfoto ist jüngst im Internet auf Plattform Facebook aufgetaucht. Arun und Malu zeigen den blinkenden Anhänger darauf strahlend in die Kamera. Ein junger Mann aus Eisenhüttenstadt habe den Blinki mit nach Indien genommen, wo die zwei Inder seine Gasteltern seien, weiß Nicole Renner aus dem Rathaus. Die Familie wohne in Vellanad im Bundesstaat Kerala im Südwesten von Indien. Kerala bedeutet wörtlich „Land der Kokospalmen“. Denn die sind in der Region überall zu finden. Die Schriftstellerin Arundhati Roy hat einen Teil ihrer Kindheit dort verbracht und ihre dortigen Erfahrungen in ihrem ersten Roman, der 1997 unter dem Titel „Der Gott der kleinen Dinge“ erschien, niedergeschrieben.

Der Indien-Blinki ist nicht der erste, der auf Reisen gegangen ist. „Ich weiß von einem aus diesem Jahr, der in Bayern gelandet ist“, erzählt Martina Harz, Fachbereichsleiterin für Bürgerdienste. Und auch in den Vorjahren habe es immer mal wieder E-Mails von Personen gegeben, die mittlerweile woanders wohnen und gern einen Blinki als Erinnerung hätten.

Dass die blinkenden Stadtfestsouvenirs begehrte Sammlerstücke sind, steht außer Frage. In der Geschichte des Stadtfestes hat es bereits mehrere Versuche gegeben, etwas unter die Leute zu bringen, das nicht leuchtet. Armbänder und Buttons zum Beispiel. Doch die waren nie so wirklich beliebt. In Eisenhüttenstadt zum Stadtfest muss es offensichtlich auf jede Fall blinken.

Wie viele Blinkis in diesem Jahr vor und während des Stadtfestes verkauft wurden, steht noch nicht endgültig fest. Erstmals wurden pro Stück nicht 2,50 Euro genommen, sondern 3 Euro. Das Geld fließt immer in die Finanzierung des dreitägigen Festes Ende August. Somit könnten viele Besucher ihren eigenen Beitrag leisten. „Die Schlussrechnung liegt aber noch nicht vor“, sagt Martina Harz. Gut 2000 Stück seien mindestens an Besucher gebracht worden. „Aber zwei größere Verkaufsstellen sind noch nicht ausgewertet worden.“ Man gehe von etwa 3000 verkauften Blinkis aus. 5000 wurden produziert.(ja)