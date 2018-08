Frei von der Leber weg

Margrit Meier

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Rund neun Hektar groß ist ein Areal an der Landsberger Straße, das das Gebiet der ehemaligen Gärtnerei umfasst und im Winkel bis zum Hasenweg fortgeführt werden soll. So, dass eine Siedlungsabrundung stattfindet, ein Biotop noch erhalten bleibt, Ein-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser entstehen könnten. Abgerundet durch eine Seniorenwohnanlage, altengerechtes und Wohnen für junge Leute, aber auch einen Kindergarten. Den braucht es, wenn in dieser „größten Siedlungserweiterung des Doppeldorfes“, wie Bauamtsleiterin Carmen Schiene sagte, an die 500 Menschen leben.

Vier Planungsbüros haben ihre Ideen in der Verwaltung eingereicht, alle sind sie im Internet – www.doppeldorf.de – zu finden. Einige Planer haben eine Ringstraße vorgeschlagen, andere Seniorenwohnanlage und Kita in Nähe des Hasenweges versetzt, die Nächsten wollen Grün zwischen den Häusern und planen eine Art Anger. In der Bürgerwerkstatt, zu der die Verwaltung eingeladen hatte, hingen sie aus.

Doch der Verwaltung ging es noch nicht so sehr um die Details, sondern das Grobe, Ganze. Was sagen die Anwohner zur Bebauungs-Idee, was stößt auf Zustimmung und was auf absolute Ablehnung? Es entspann sich eine lebhafte Diskussion, die deutlich machte, dass viele Bauchschmerzen bekommen, wenn sie an den zunehmenden Verkehr denken.

Ein Bürger mahnte, daran zu denken, dass sie allem, was die Gemeinde plane, ausgesetzt seien. Wer also bewusst ein Grundstück weit ab einer Kita gekauft habe, bekomme sie nun möglicherweise vor die Nase gesetzt, was nicht wirklich fair wäre. Mehrfach baten Anwohner darum, keinen Durchgangsverkehr von der Landsberger Straße zur Petershagener Chaussee zuzulassen. „Es wird unerträglich, wenn Sie beide Siedlungsteile miteinander verbinden“, hieß es. Als problematisch wird auch die Auffahrt auf die Landsberger Chaussee angesehen. Ein Senior bat darum, im neuen Gebiet an eine öffentliche Stätte zu denken, wo sich u. a. Vereine treffen können. Eine Hasenweg-Anwohnerin sagte, man brauche im neuen Wohngebiet keine Dienstleister, die gebe es in der Nähe auf dem Marktplatz. Kinderärztin Kerstin Kowalzik riet, die neue Kita in die Nähe des Biotops zu bauen, so dass die Kleinen ihre Ruhe hätten. Auch plädierte sie für ein Ringstraßensystem statt einer Durchfahrt zum Hasenweg. Einer fragte, warum so viele Gebäude auf winzigen Grundstücken entstehen müssen, worauf Bürgermeister Marco Rutter von wirtschaftlichen Zwängen, etwa durch den Abriss der alten Gärtnerei samt belastetem Boden, berichtete. Er machte deutlich, dass nicht die Gemeinde baue, sondern ein Investor. Die Gemeinde schaffe nur die Rechtsgrundlage. Andere meinten, man solle die Gärtnerei beräumen und alles andere der Natur überlassen. Eine Frau wollte am liebsten gleich ein Grundstück kaufen, ein Mann forderte einen Bürger­entscheid, eine Bürgerin sprach sich gegen die großflächige Versiegelung aus, andere mahnten, dass dringend Wohnraum für Ältere und Junge gebraucht werde.

Alle Vorschläge und Bedenken werden im Ortsentwicklungsausschuss am 27. September beraten. (mei)