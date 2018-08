Eigentümer wollen völligen Neubeginn

Landhof Müncheberg: Das repräsentative Hauptgebäude zur Park- (oben) bzw. Hofseite jeweils in einer Ansicht zum aktuellen Zustand wie auf alten Aufnahmen. Blumes wollen sich bei der anstehenden Sanierung stark an diesem historischen Original orientieren, betonen sie. © Foto: privat

Thomas Berger

Müncheberg Wie weiter mit dem Landhof? Diese Frage steht schon eine Weile im Raum. Sechs Jahre nach dem Versuch, auf dem Areal einen Neubeginn einzuleiten, haben sich die einstigen Partner entzweit. Die Eigentümerfamilie sucht nach einer neuen Lösung abseits der jetzigen Nutzer.

2012 hatten Hubertus und Renate Blume, wohnhaft im niedersächsischen Celle, das Anwesen am Stadtrand Münchebergs vorrangig für ihre beiden Söhne käuflich erworben. Deren Vorstellung sei es gewesen, gemeinsam mit Freunden den Hof wieder zum Leben erwecken zu wollen, „um einen gemeinschaftlichen Wohn- und Arbeitsort aufzubauen. Ziel war es vor allem, einen Mehrgenerationenhof zu etablieren, den Landhof schrittweise zu sanieren und Wohnraum für alle Beteiligten zu schaffen“, wie es Hubertus Blume schildert.

Gut ein halbes Jahrzehnt später ist bei Blumes, die sich damals hinter die gemeinschaftliche Projektidee stellten, spürbare Ernüchterung, wenn nicht gar Enttäuschung, eingetreten. Zu wenig habe sich sichtbar getan, um die gesteckten Ziele umzusetzen. „Nach sechs Jahren ist der Hof über den Status einer Übergangs- oder Zwischennutzung nicht hinausgekommen. Geplante Sanierungen fanden nicht statt“, zudem müssten Beziehungen teils in der Hofgemeinschaft, vor allem aber zu ihnen als Eigentümer als zerrüttet eingestuft werden, formuliert es Blume. Zumindest in der Beschreibung des Zustandes, in dem sich das wechselseitige Verhältnis momentan befindet, sind sich beide Seiten relativ einig. Denn von „zerrüttet“ war auch in einem früheren MOZ-Beitrag von Vertretern der Noch-Nutzergemeinschaft die Rede gewesen.

Hubertus Blume will nicht öffentlich auf Einzelheiten des sich über die Jahre hinziehenden Entfremdungsprozesses der Akteure eingehen. Wert legt er allerdings auf die Feststellung, dass in einem solchen Konflikt niemals einer Seite allein die Schuld gegeben werden könne. Gerade über die jüngsten Monate habe sich der Streit „verdichtet“, es hätten sich teilweise Personen eingemischt, die nicht oder nur am Rande dazugehörten. Der Eigentümerfamilie gegenüber sei es auch zu Beleidigungen und Drohungen gekommen, denen man gerade juristisch nachgehen lasse.

„Das, was ursprünglich als gemeinsames Projekt beschlossen wurde, fand in der Praxis nie statt“, macht Hubertus Blume aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. „Somit ist das Projekt als solches klar gescheitert und muss auf Basis anderer, überarbeiteter Grundlagen ganz neu aufgesetzt werden. Dies wird auch in Angriff genommen, sobald die noch laufenden Prozesse beendet sind“, kündigt er an. „Mit Mut und Elan möchten wir bald an eine Sanierung des gesamten Geländes gehen, die – unter einer neuen Besetzung – den traditionellen Gutshof in eine dauerhafte, positive Zukunft führen soll. Es gibt viele junge Familien, meist aus nahen Städten wie Berlin, die sich zu gern ein bezahlbares Zuhause und Leben auf dem Land aufbauen wollen“, so Hubertus Blume.

Die Noch-Nutzer, die zuletzt mit einem großen Flohmarkt auf dem Hof in die Öffentlichkeit traten, hatten selbst eingeräumt, mangels finanzieller Ressourcen bei Erhalt und Sanierung der alten Gebäudesubstanz nur langsam vorangekommen zu sein. Blumes schwebt vor, sich bei Wiederherstellung des Hofensembles am Originalzustand zu orientieren, der noch auf einigen historischen Fotos dokumentiert ist. Verbrieft ist, dass die letzten Gutsbesitzer vor der Enteignung im Zuge der Bodenreform seit 1927 die Familie Boeckmann war.

Im Kern ist eine Wohn-Nutzung der einzelnen Gebäude vorgesehen. Das betrifft das Haupthaus ebenso wie die zum Teil noch original erhaltenen Nebengebäude, die auch schon vor 100 Jahren für Wohnzwecke genutzt wurden. Nur ein ehemaliger Stall wurde zu DDR-Zeiten nachträglich in Wohnungen umgebaut. Neben den dreieinhalb Hektar des eigentlichen Hofes, die man 2012 erworben habe, sei etwas später noch der Zukauf eines ergänzenden Abschnitts von etwa drei Hektar erfolgt, auf denen ein ehemaliger Stall zur Kälberaufzucht stehe. Dort können sich Blumes gut Ateliers und Veranstaltungsräume vorstellen. Blumes wünschen sich von den Münchebergern, dass sie den Neuerungen offen gegenüberstehen und sich nicht von Gerüchten beeinflussen lassen: „Wir möchten den Hof kulturell für die nähere und weitere Umgebung zu einem attraktiven Anziehungspunkt machen“, bekräftigen sie.