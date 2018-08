Wahl für Bürgerhaushalt startet

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche (MOZ) Ob neue Straßenbeleuchtung, Fitnessparcours im Schlosspark oder Weihnachtsschmuck – ab heute können Schöneicher über neun Vorschläge für den Bürgerhaushalt 2019 abstimmen. Bis 30. September kann im Internet gewählt werden. 600 Bürger wurden zufällig für die Briefwahl ausgewählt.

Einen Hundespielplatz für ihre Vierbeiner, ein Schwimmbad oder die Beleuchtung der ehemaligen Schlosskirche – die Ideen von Einwohnern für ihre Waldgartenkulturgemeinde waren vielfältig und sehr unterschiedlich. Manche sind eher praktischer, manche unterhaltsamer Natur. Aber nur einige davon sind umsetzbar. „Einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt können wir beispielsweise nicht einfach in Schöneiche ansiedeln“, sagt Schöneiches Bürgermeister Ralf Steinbrück.

Einfach zu teuer sei der Vorschlag einer öffentlichen Toilette im Ortszentrum. Alleine das WC im Kleinen-Spreewald-Park hat 80 000 Euro gekostet. Das übersteige das Budget für den Bürgerhaushalt von 20 000 Euro enorm. „Außerdem haben wir in der Ortsmitte bereits Toiletten im Rathaus, der ,Kultour’-Kate und im Edeka“, erklärt Steinbrück.

Bis Ende Juni reichten 42 Schöneicher ihre 64 Vorschläge für den Bürgerhaushalt im Rathaus ein. Im nächsten Schritt tagte der Lenkungsausschuss und beriet über die eingereichten Ideen und Vorschläge der Bürger. Der Ausschuss ist mit Vertretern aus der Arbeitsgruppe Bürgerhaushalt, der Fraktionen und der Gemeindeverwaltung besetzt. Aus den 64 Vorschlägen hat das Gremium nun neun zur Abstimmung für die Bürger ausgewählt.

■ „Bolzplatz Hannestraße/Berliner Straße“: Die brachliegende Fläche ist für einen Bolzplatz vorgesehen, der bis heute nicht realisiert wurde. Der Vorschlag umfasst die Einzäunung, das Aufstellen von Kleinfeldspieltoren sowie die Vorrichtung für den Aufbau eines Volleyballnetzes.

■„Kinder- und Seniorenspielplatz in Fichtenau“: Ein Kinderspielplatz in Fichtenau ist bereits in Planung, ein Grundstück dafür reserviert. Eine Fläche für einen Seniorenspielplatz ist nicht vorhanden. Ein derartiger Bedarf ist der Gemeindeverwaltung bisher nicht bekannt. Beide Nutzungen auf einer gemeinsamen Fläche seien nicht empfehlenswert.

■„Straßenbeleuchtung“: Bessere Technik als Grundlage der Straßenbeleuchtung (spätere Einschaltung, frühere Ausschaltung)

■„Spielplatz Blumenring“: Mehr Spielgeräte auf dem Spielplatz Blumenring. Einzäunung des Spielplatzes Blumenring aufgrund extremen Hundekotes.

■„Fitnessparcours im Schlosspark“: Sportpark im Schlosspark mit Trimm-Dich-Geräten.

■„Unterstützung für „Klassik um Sechs“: „Klassik um Sechs“ die einzige Konzertreihe in der Schloßkirche Schöneiche, braucht finanzielle Förderung zwecks Fortbestehen 2019.

■„Weihnachtsschmuck“: Weihnachtliche Ausschmückung der Hauptstraße und des Kreisverkehrs

■„Bordsteinabsenkung“: Absenkung der Bordsteine für Rollstuhlfahrer an den Kreuzungen/Einmündungen im gesamten Ortsgebiet.

■„Beleuchtung der ehemaligen Schloßkirche“: Energiesparende Beleuchtung der ehemaligen Schloßkirche als „Begrüßung“ der Einwohner und Gäste von Schöneiche.

Bis zum 30. September können alle Bürger im Internet unter www.schoeneiche-bei-berlin.de in der Rubrik „Bügerhaushalt 2019“ abstimmen. Für die Briefwahl werden dagegen 600 Schöneicher zufällig ausgewählt und benachrichtigt. So wird im Einwohlerdmelderegister eine Startzahl festgelegt und dann jeder 20. Einwohner abgezählt.

Am 1. Oktober lädt die AG Bürgerhaushalt zur öffentlichen Auszählung der Briefwahl ein.