Airbrush-Bild und Fingerabdruck nehmen

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Die Berufsorientierung sollte früher beginnen. Das haben Vertreter der Handwerkerschaft um den Obermeister der Maler- und Lackierer-Innung Oderland, Sven van Dyk erkannt und Sechstklässler aus Frankfurt und Lebus am Freitag zum Pilotprojekt „Handwerkercamp“ ans „Haus Mückenbusch“ eingeladen.

„Man kann nicht früh genug darüber nachdenken, was man mal werden will. Hier habt ihr die Möglichkeit, das eine oder andere Handwerk kennenzulernen und es sogar mal auszuprobieren. Vielleicht entdeckt ihr dabei auch manches bislang verborgene Talent?“ Milena Manns, die Bildungs-Dezernentin der Frankfurter Stadtverwaltung, dankte am Freitagmorgen Sven van Dyk und seinen Mitstreitern für die Initiative zum Handwerkercamp und wünschte den 37 teilnehmenden Grundschülern aus der 6c der Frankfurter Astrid-Lindgreen-Grundschule und aus der Lebuser Burgschule viel Spaß.

Das Pilotprojekt zur frühzeitigen Nachwuchsgewinnung war es auch Brandenburgs Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher wert, aus Potsdam an die Oder zu kommen. Auch er lobte die Initiatoren und dankte „allen, die das hier möglich gemacht haben“. Denn das waren längst nicht nur die Vertreter aus der Maler- und Lackierer-Innung Oderland. An insgesamt zehn Stationen gaben auch Elektriker, Tischler, Vertreter aus der Sanitär- und Heizungs- sowie der Bauhauptgewerks-Innung Einblick in ihre Gewerke.

So konnten die Grundschüler an einer mobilen Hobelbank Holz bearbeiten, einen Spülkasten unter Anleitung auseinander nehmen und wieder zusammen bauen und mit Airbrush-Pistolen und Schablonen Bilder gestalten.

Neben den Handwerkern luden zudem Rettungskräfte aus der Polizei, der Lebuser Ortsfeuerwehr und von der Johanniter-Unfallhilfe ein, in ihre Berufe hinein zu schnuppern. Am Stand der Lebuser Revierpolizistin Cäcilia Sommerfeld und der neuen Einstellungsberaterin der Inspektion Märkisch-Oderland, Martina Laue, ging es kriminalistisch zu – es wurden Fingerabdrücke genommen. Mit einem grauen, magnetischen Staub bepinselt, kamen diese zum Vorschein.

Es sei eine Erfahrung aus der bisherigen Berufsorientierung in den Klassenstufen 8 und 9, dass „viele zu der Zeit noch keine Ahnung haben, was sie mal werden wollen“, erklärt Sven van Dyk. Das habe ihn auf die Idee gebracht, „einfach eher damit anzufangen“, so der in Lebus lebende Obermeister der Maler- und Lackierer-Innung.

Das „Haus Mückenbusch“ hat sein Freund, der Lebuser Elektriker Dolf Tillack, fürs Camp zur Verfügung gestellt. Mit von der Partie war auch die freiwillige Feuerwehr der kleinen Oderstadt. Amtsbrandmeister Ralf-Tore Fabig und Ortswehrführer Mirko Krüger hatten in Andreas Fröhlich, dem Feuerwehr-Koordinator für die Oderlandregion, Unterstützung. Sie gaben den gemischten Frankfurt-Lebuser Schüler-Teams nicht nur eine kleine Löschfahrzeugkunde, sondern luden auch zum Zielspritzen mit der Kübelspritze und zu anderen Übungen ein, bei denen das gemeinsame Agieren im Mittelpunkt stand.

Für die Versorgung der Camp-Teilnehmer hatten die Veranstalter und ihre Helfer den „Kochbus“ geordert. In ihm standen Event-Koch Martin Schneider zwei Helfer aus der Lebuser Gastronomie zur Seite, um mit den Schülern Kartoffelsuppe zu kochen und Quarkkeulchen zu backen – „Oderblick“-Koch Stefan Metzkow und Koch-Azubi Lukas Hedmann aus dem „Anglerheim“.

Auf großes Interesse stieß bei den Sechstklässlern auch, was ihnen der Frankfurter Imker Michael Köhne an seinem Stand zeigte und erklärte. Am Ende gab’s von ihm für alle eine Kostprobe verschiedener Honig-Sorten. Fazit: Das Pilotprojekt Handwerkercamp sollte Schule machen.