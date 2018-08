Haushalten ohne Haushalt

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Stadt Fürstenwalde befindet sich in der vorläufigen Haushaltsführung.Die Stadtverordneten hoben die Etat-Satzung 2018 am Donnerstagabend auf. Die Kommunalaufsicht forderte dies, nachdem es der Verwaltung nicht gelang, das Defizit im Finanzplan für 2019 und 2020 auszugleichen.

Am Ende war es ein formaler Akt: Die Mitglieder der Fraktion Die Linke enthielten sich, alle anderen Stadtverordneten stimmten am Donnerstagabend dafür, die am 1. Februar beschlossene Haushaltssatzung 2018 aufzuheben. Das hatte die Kommunalaufsicht des Kreises am 3. Juli gefordert, nachdem Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) am gleichen Tag per E-Mail mitgeteilt hatte, dass „die Kämmerei in Abstimmung mit dem Fachbereich Stadtentwicklung bis heute keine vollständig ausgeglichene Finanzplanung für die Jahre 2019 und 2020 erarbeitet hat.“

„Die Konsequenz ist, dass wir uns in der vorläufigen Haushaltsführung befinden“, sagte Rudolph am Donnerstagabend. Die Stadt sei aber weder handlungsunfähig, noch unterliege sie einer Haushaltssperre. Vertraglich vereinbarte Maßnahmen dürfen weitergeführt werden, betonte der Bürgermeister. Gleiches gelte für Beschlüsse der Stadtverordneten, mit deren Umsetzung bereits begonnen wurde. Für Sanierung des Jagdschlosses, Ausbau der Lindenstraße, Erweiterung der Fontane-Grundschule und Sanitärtrakt des Pneumant-Forums „besteht keinerlei Gefahr“, nannte er Beispiele. Fakt ist aber: Neue Projekte dürfen nicht begonnen werden.

Auch in den Doppelhaushalt 2018/19, den die Verwaltung nun erarbeiten will, sollen sie zunächst nicht aufgenommen werden. „Sie kommen auf Wunschlisten“, hatte die kommissarische Kämmerin Melanie Brückner im Ausschuss für Haushaltsüberwachung angekündigt. Der Grund: Es soll zunächst der Kassenkredit, der in den zurückliegenden Jahren zwar schon beträchtlich geschrumpft, aber immer noch knapp 15 Millionen Euro groß sei, abgebaut werden.

Was bedeutet das für die künftige Entwicklung der Stadt? Obwohl man nicht „zwangsverwaltet“ werde, bliebe künftig weniger Geld für Investitionen, sagte Jens Hoffrichter (CDU). Er sprach von einem „Dogma-Wechsel“. Man müsse darüber nachdenken, ob man dies wolle. In der Vergangenheit habe sich die Stadt „großartig entwickelt“, gab Elke Wagner (SPD) zu bedenken. Andere Kommunen würden neidisch auf Fürstenwalde blicken. Die Kommunalaufsicht habe eine „kilometerbreite goldene Brücke aufgezeigt“, wie die Stadt ihren 2018er-Haushalt hätte heilen können, sagte Gerold Sachse (Linke). Wieso dieser Weg nicht genutzt worden sei, verstehe er nicht.

Die Kommunalaufsicht hatte im Juli-Schreiben vorgeschlagen, die geplanten Investitionen, von denen sich ohnehin einige verzögert haben, „auf den Prüfstand zu stellen“ und eine veränderte Investitionsliste 2018 bis 2022 beizufügen. Hintergrund ist, dass der Finanzplan der Stadt für 2019 und 2020 negative Salden von 2,5 Millionen beziehungsweise 129 000 Euro auswies.

„Ja, die Brücke gab es“, sagte Rudolph. Rathaus-Mitarbeiter hätten auch zwei Monate lang versucht, die Investitionsliste zu bearbeiten. „Die Änderungen wären aber so gravierend gewesen, dass wir sie nicht ohne Beschluss der Stadtverordneten zur Kommunalaufsicht hätten schicken können“, erklärte er. Zudem habe es nach der Bearbeitung immer noch ein Minus gegeben. Nachdem er das Defizit bis 2. Juli nicht habe heilen können, habe er entschieden, keine weiteren Ressourcen darauf zu verschwenden. Die Kämmerin hatte zudem im Fachausschuss darauf hingewiesen, dass sich deutliche Mindereinnahmen bei Gewerbesteuer und Grundstücksverkäufen abzeichnen.