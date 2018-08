Sommerfest Wunsch aller Beschäftigten

Szteffen Göttmann

Altranft (MOZ) Nicole Willmann aus Wriezen hat sofort den Dreh raus. Ihre riesigen Seifenblasen lassen sich sogar wenige Meter vom Wind tragen, bis sie zerplatzen. Am Nachbarstand wirft Susanna Gerbert aus Haselberg, die extra fürs Fest ein fesches Dirndl trägt, treffsicher auf Büchsen. Ein großes Hallo herrscht nebenan, wo es schrille Fotos gibt. Gruppenweise ziehen sich die „Models“ bunte Perücken und lustige Hüte an, um sich dann fotografieren zu lassen.Der Drucker spuckt das fertige Foto aus. Im Festzelt macht sich gleichzeitig die die „Midria“-Band aus Strausberg für ihren Auftritt bereit.

Die Stephanus-Werkstätten haben am Freitag ihre 360 behinderten Beschäftigten und 74 Mitarbeiter zum Sommerfest auf die Wiese neben der Hauptwerkstatt in der Regenbogenallee in Altranft eingeladen. Neben dem großen Festzelt, gibt es ein paar Mitmachstände und ein großes Zelt, in dem es am Mittag Deftiges vom Grill und aus der Pfanne gibt. Eis, Kuchen und Kaffee werden am Nachmittag gereicht.

„Wir haben unsere Beschäftigten gefragt, ob sie mehrere kleine Feste oder ein großes Sommerfest wünschen“, berichtet Roman Bourwieg, Leiter der Stephanus-Werkstätten in Bad Freienwalde. Sie sprachen sich für ein großes Fest für die Beschäftigten aller Betriebsteile aus, so der Leiter. Die Stephanus-Werkstätten unterhalten neben dem Hauptsitz in Altranft eine Werkstatt in der Beethovenstraße in Bad Freienwalde, die Köhlerei-Gaststätte sowie die Gärtnerei in Falkenberg mit einer großen Mensa. Diese wird von Matthias Drenske geleitet, der zur großen Zufriedenheit von Roman Bourwieg auch das Essen zum Sommerfest für alle Mitarbeiter managt. Bourwieg lobt ebenso die anderen Mitarbeiter, die durch das Köhlerfest und weitere Veranstaltungen seit Jahresanfang gestählt Hand in Hand arbeiten und nun erneut alle Fäden richtig ziehen. „Ich kann mich auf die Mitarbeiter verlassen. Wir sind am Abend alle knülle, aber jeder setzt sich bis zum Schluss ein“, weiß der Chef. Und letztlich sind alle froh, wenn sie zum Gelingen des Festes beigetragen haben.

Gegenüber den bisherigen Sommerfesten gibt es weniger Mitmachstände. „Dies entspricht dem Wunsch unserer Beschäftigten“, sagt Roman Bourwieg. Sie haben von Anfang gesagt, dass sie mit ihren Kollegen aus den anderen Werkstätten plaudern wollen. Das letzte große gemeinsame Fest feierten die Beschäftigten mit einem Zirkusfest vor einigen Jahren. „Das war ein Höhepunkt, den wir nicht kopieren wollten“, so der Werkstattleiter.

Mit der Miniplayback-Show und Karaoke-Singen treffen die Festveranstalter ganz den Nerv ihrer Belegschaft. „Unsere Beschäftigten singen und tanzen gerne“, unterstreicht Roman Bourwieg.