Süffige Biere, scharfes Chili, hunderte Gäste

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Ob in Flaschen, Gläsern oder der Bratwurst – Bier gab es am Freitagabend auf dem Fürstenwalder Markt in Hülle und Fülle. Bierbotschafter und Ex-Boxer Axel Schulz und Bierkönigin Anne Mulinski eröffneten dort das 5. Brandenburger Brauereitreffen. Knapp 20 Kleinbrauereien präsentieren auch am Samstag gut 50 Biersorten. „Das ist einfach ein tolles Getränk. Es sichert Arbeitsplätze und wirbt fürs Land“, sagte Schulz, der meist von Fans umringt war. „Ich kenne ihn von früher“, sagte etwa Jörg Rainer Schlecht.

Rund 500 Gäste tummelten sich am frühen Abend auf dem Markt. „Toll, dass das Brauereitreffen hier stattfindet, da kann man zu Fuß hingehen“, sagte Gerolf Dittrich, der ein polnisches Bier testete. Der Duft von Bierbratwürsten wehte über den Platz. Am Imbisswagen von Axel Schulz gab es Chili con Carne.

Ausrichter des Treffens ist der Verein zur Förderung Brandenburger Klein- und Gasthausbrauereien. Organisiert wird es von den Fürstenwalder Brau-Freunden und der Rathausbrauerei. Der Samstag startet um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, 13 Uhr spielen die Fürstenwalder Stadtmusikanten, 15 Uhr singen die Finsterwalder Sängerknaben. 15.30 Uhr gibt es den Fassanstich mit Bürgermeister. 16.30 Uhr beginnt die Brauer-Olympiade, ab 20 Uhr spielt die Party-Expressband.(mw)