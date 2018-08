Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Das sechste Parkfest für Westend ist eröffnet. Zum traditionellen Auftakt der Fete haben der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen und Dezernent Jan König als Vertreter der Eberswalder Rathausspitze am Freitagnachmittag im Westendpark die Parkfesttorte angeschnitten, die nur wenige Stunden zuvor wieder vom Finower Bäckermeister Uwe Tauer gebacken worden war. Der Mitinhaber der Bäckerei, die schon seit 95 Jahren besteht, hatte sich diesmal für eine Obstorte aus Kirschen, Mandarinen und Pfirsichen entschieden, die in einer dicken Cremeschicht lagen. Die 90 Zentimeter lange, 60 Zentimeter breite und zehn Zentimeter hohe Kalorienbombe war ein Geschenk der Bäckerei an den Stadtteilverein Westend, der das Parkfest organisiert, und ging weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Der Tortenstand war dicht umlagert.

Am Sonnabend wird das Parkfest ab 15 Uhr fortgesetzt – unter anderem ab 15.05 Uhr mit einem Auftritt der Kita Zwergenland, ab 15.25 Uhr mit einer Tierparade des Eberswalder Zoos und ab 17.30 Uhr mit einem Gastspiel der Barnim Big Band der Musikschule. Ab 18.30 Uhr heißt es „The Marching Saints“, ab 21 Uhr gibt es ein Konzert mit Centurys’s Crime, einer Supertramp-Coverband. Der Eintritt zum Parkfest ist frei.(sk)