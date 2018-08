Andrea Linne

Bernau (MOZ) „Man hat gute und schlechte Phasen“, weiß die 62-Jährige zu berichten. Es sei ein Auf und Ab. Sich zu trauen, einzugestehen, dass etwas nicht mit der Seele stimmt, der Körper widerstrebt, sei der erste Schritt. Klinikaufenthalte - ob stationär oder in Tagesstationen - und Besuche bei Therapeuten seien die Folge. „Viele Menschen machen diese Erfahrungen, weil sie im Alltag nicht mehr bestehen können“, erzählt die Frau, die Familie und Beruf stemmte und irgendwann zusammenbrach. Eine missglückte Operation brachte alles zum Kippen. Mit den Schmerzen kamen Ängste, dann Vereinsamung, Unsicherheit, später der totale Rückzug.

So geht es vielen Menschen. 18 Mitglieder hat die Gruppe aktuell. „Wir bieten keine fachliche Beratung, aber den Erfahrungsaustausch“, stellt Sigrid Heß klar. Für viele Angstpatienten ist schon der Besuch der Treffen ein gewaltiger Schritt Richtung Normalität. „Wir sind eine gemischte Gruppe, verschiedene Krankheitsbilder kommen da zusammen. Depressionen, Panik- und Zwangsstörungen gehören dazu. Suchterkrankungen passen aber nicht in unsere Selbsthilfegruppe“, erzählt die Leiterin. Für viele Kranke sei es schwer, in der Gruppe zu sprechen und sich zu öffnen. „Aber wer bereit zum Austausch ist, kann jederzeit vorbeischauen“, ermuntert sie vor allem auch junge Leute.

Einmal im Monat plant die Gruppe eine Aktivität. Gerade wurde das Sommerfest gefeiert. „Jeder bringt seine Vorschläge ein“, beschreibt die EU-Rentnerin die Arbeitsweise. „Gern können sich Menschen, die sich erst einmal mit mir unterhalten möchten, auch telefonisch melden. Nach einem Vier-Augen-Gespräch schauen wir, wie es passt“, macht Sigrid Heß deutlich. Sie wünscht sich vor allem jüngere Mitglieder. Die würden sich mit ihren Störungen und Erkrankungen besonders verstecken. Die Angst vor Stigmatisierung in der Gesellschaft sei sehr groß. Auch Sigrid Heß möchte sich nicht fotografieren lassen - eben aus diesem Grund.

Seit 2012 leitet die Bernauerin die Gruppe. „Der Druck und die Zwänge im Alltag machen uns krank“, weiß sie. Die agile Frau lacht: „Das Wort müssen streichen wir in unserem Leben.“ Oftmals würden Teilnehmer auch nicht zu Treffen erscheinen, weil es gerade nicht ginge. „Jeder leidet, sich offen zu seiner Erkrankung zu bekennen, ist ein großer Schritt. Kranke werden noch immer oft in die Ecke gedrängt.“

Die Arbeit macht Sigrid Heß Spaß, so steht sie im Leben und kann anderen helfen. „Allerdings hängt auch viel daran, die Bürokratie wird immer mehr. Ich bin ja auch nicht so belastbar“, würde sich die Leiterin der Gruppe Balance mehr Hilfe und Anerkennung wünschen. So bekommt die Gruppe kaum Unterstützung von der Stadt Bernau, weil einige Mitglieder nicht hier leben. Auch die Räume im Treff 23 schlagen immerhin mit 360 Euro zu Buche. „Das ist viel für eine Selbsthilfegruppe“, findet Sigrid Heß. Förderung erhält die Gruppe vom Kreis. „In anderen Gemeinden stehen Räume auch kostenfrei zur Verfügung, zum Beispiel in Potsdam“, weiß die 62-Jährige.

Unterstützung erhält Sigrid Heß von der Teilhabeberatung in Bernau, die es in der Karl-Marx-Straße 30 in Bernau gibt. Dort kann sie vier Stunden im Monat – mittwochs von 14 bis 16 Uhr – Betroffene beraten. „Das ist ein großer Fortschritt“, sagt die wissbegierige Frau, die auch eine Ausbildung als Genesungsbegleiterin absolviert hat. „Das war nicht gewollt von den Einrichtungen im Kreis“, so ihre Erfahrung. „Dabei hat jeder Mensch trotz Erkrankung viele gesunde Anteile, jeder kann genesen“, macht sie Betroffenen dennoch Mut. Dass es keinen Landesverband gibt, bedauert sie: „Oft fühle ich mich allein.“

Empfehlen kann Sigrid Heiß den Psychosozialen Wegweiser vom Trialog Barnim, der Aufschluss über Angebote für Betroffene und Angehörige gibt. Balance trifft sich am zweiten und vierten Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr im Treff 23 in Bernau. Kontakt können Betroffene über den sozial-psychiatrischen Dienst aufnehmen: 03338 2141601 oder mit der Teilhabeberatung unter 7515210.