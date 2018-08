Obstsegen wird zum Baumfluch

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Große Katastrophe: Obstbäume hängen in diesem Jahr dermaßen voll, dass die Äste brechen. Die Stadt Angermünde versucht derzeit, ihre mühevoll gepflanzten Apfelalleen zu retten. Die Last muss runter – warnen Baumexperten. Die ersten Bäume sind schon umgestürzt.

Lange Risse am Stamm, abgeknickte dicke Äste. Ein Baum hat sich so zur Seite geneigt, dass die Wurzeln schon aus dem Boden ragen. Ein anderer lehnt sich aufs angrenzende Feld. Entlang des Radwegs hinter dem Angermünder Gewerbegebiet in Richtung Augustenfelde kann jeder das Drama mit ansehen. Je reifer die Äpfel werden, desto schwerer hängt ihre Last. Der Obstsegen in diesem Jahr wird für viele Bäume zum Fluch. Sie brechen gnadenlos auseinander. Die Schäden sind spürbar.

Im Noteinsatz ist Falk Antony. Der selbständige Obstbauer rettet im Auftrag der Stadt Angermünde und des Landschaftspflegeverbands die noch junge Apfelallee bei Augusten­­felde. Auf der gesamten Strecke bis Herzsprung stehen dort 272 Bäume. Radikal schneidet er die voll hängenden Äste herunter, lichtet die Kronen aus. Das Bild ist für Außenstehende zunächst schockierend, gerade kurz vor der Ernte. Am Boden liegen die Früchte herum. „Wir müssen jetzt handeln“, sagt Anett Lauzening vom Grünamt der Stadt. Es geht nicht nur um die Rettung der Bäume, sondern auch um die Verkehrssicherung. „Die Bäume hängen zu voll, die Hitze macht das Holz weich, alles knallt weg“, urteilt Falk Antony. An manchen Bäumen hängen drei Zentner Äpfel und mehr. „Die jungen Stämme haben zu schwache Wurzeln und kippen einfach um.“ Mit der Handsäge und der Leiter geht er in die Kronen. Einige Bäume lassen sich mit Technik wieder aufrichten.

Die Vegetation ist in diesem regenlosen und sonnenreichen Frühjahr und Sommer zeitlich weit nach vorn gerückt. Das Grünamt hat alle Hände voll zu tun mit den ausgedehnten Stadtgebieten und den vielen Ortsteilen. Angermünde ist eine grüne Stadt. Doch was gepflanzt wird, muss später über alle Jahre hinweg auch gepflegt werden. Vor allem an den Straßen. Das betrifft immerhin 15 Prozent des kommunalen Bestandes. Zusammen sind das 3000 Alleebäume. Alle drei Jahre – so die Faustregel – ist ein fachmännischer Beschnitt notwendig. Der Landschaftspflegeverband hilft dabei. „Wir nehmen uns jedes Jahr auch einen Teil der Obstbäume vor“, erklärt Jan Noack vom Verband.

Der Sommerschnitt – auch bei Fachleuten nicht unumstritten – wird vom Grünamt praktiziert. Der Baum könne noch in der Vegetationszeit besser seine Wunden versorgen, so die Theorie. „Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Anett Lauzening.

Doch was passiert mit dem Obstsegen an den Stadtbäumen? Angermünde lässt alle Apfel-, Birnen- und Pflaumenliebhaber beliebig ernten. Aufsammeln erwünscht, auch pflücken. Voraussetzung: Niemand soll in die Bäume steigen oder Äste herabziehen. Sonst entstehen wieder Schäden. Vom Absturzrisiko ganz abgesehen. „Früher haben die Leute das Obst viel mehr begehrt“, bedauert Falk Antony. Stattdessen würden die Leute Äpfel aus anderen Ländern im Discounter kaufen, während die eigenen vor der Haustür zermatschen. Doch das Interesse am Uckermark-Apfel, an alten Birnensorten und süßen Pflaumen wächst wieder. Das spüren nicht nur die Obstbauern, sondern auch die Mostereien. Die Menschen kommen auf den Geschmack. Kleine Saftpressen und Küchenmaschinen im Haushalt erleichtern den schnellen Obst-Drink zwischendurch.

Doch nicht nur die Stadt hat Sorgen um ihre übervollen Bäume. Auch Kleingärtner greifen zu Stützvorrichtungen und Seilen, um Pfirsichbäume, gefährdete junge Stämme und Äste zu schützen. „Man kann auch etwas schütteln, sodass die Äste entlastet werden“, rät Falk Antony. Da erntet man zwar weniger. Doch in diesem Jahr ist genug für alle da.