Nadja Voigt

Kerstenbruch (MOZ) Gleich zwei neue Hefte ihrer neuen Reihe „Die erde. Ein Garten“ sind bereits im trafo-Verlag erschienen. Auch dabei hat Adalbert Stifter, der genau vor 150 Jahren starb, den Autor, Christian-Ulrich Baugatz, inspiriert.

Nach „Die Begier nach Wirklichkeit“, einem Essay über den Dichter und Maler Stifter (1805 – 1868), das Christian-Ulrich Baugatz im November vorigen Jahres präsentierte, hat er an diesem Wochenende wieder Neues im Gepäck. Zum Herbstfest im Haus der Naturpflege in Bad Freienwalde stellt er die ersten beiden Bände seiner neuen Reihe „Die Erde. Ein Garten“ vor.

Die Hefte zum „naturverbundenen Denken“ enthalten Gedanken des Autors, ergänzt um Gedichte anderer Autoren. Und natürlich um die Zeichnungen des 1941 in Potsdam geborenen studierten Theologen, passionierten Malers und Naturphilosophen. Zum Beispiel, wie im zweiten Band, mit Bleistift, Feder und chinesischer Tusche.

Die Idee, anspruchsvolle Themen in Heften mit begrenzter Seitenzahl und reichlich illustriert zu behandeln, liegt für Baugatz´ auf der Hand: „Der ruhelose Zeitgenosse, der nicht die Muße hat, dicke Bücher zu lesen, wird vielleicht durch einen begrenzten Umfang der Darlegung eher ermutigt, ein solches Heft aufzuschlagen und sich dar in zu vertiefen“, sagt der Autor. Die Form der Hefte soll den Augen ein Fest, dem Verstand ein Vergnügen und dem Herzen eine Freude bereiten.“

Das Hauptthema aller Hefte, von denen bereits neun antizipiert sind, ist die Natur. Das biblische Motiv des Gartens spielt darin eine große Rolle. „Der Titel erweckt das Bild der uralten Legend vom Paradies. Es ist die Geschichte des ersten Menschenpaares, die in einem Idealgarten lebten. Und es ist die Utopie ernsthafter Geister, die Erde wieder in einen blühenden Garten zu verwandeln“, so Baugatz. Seit vielen Jahren lebt er im Oderbruch nach den in Stifters Hauptwerk „Nachsommer“ beschriebenen Prinzipien, in einfachen Verhältnissen Gartenbau und Kunst und Philosophie zu praktizieren.

Die ersten drei Hefte der neuen Reihe sind deshalb auch Adalbert Stifter gewidmet. In Heft 1 sind es Stifters Werke, sein Leben und sein Verhältnis zur Natur, im zweiten der Begriff der Naturethik bei Stifter. „Stifter bezieht seine Maßstäbe aus der Natur“, sagt Christian-Ulrich Baugatz. „Für ihn ist maßgeblich, welche Kräfte in der Natur bildend sind, welche Kräfte das Wachstum und das Leben erhalten.“

Das dritte, in Planung befindliche, Heft wird Stifters Erzählung unter dem Thema, von der Ziellosigkeit zur Utopie, behandeln. „Stifter beschreibt seelisch entwickelte Menschen, die im Einklang mit der Natur leben. Das Zukunftsbild einer Gesellschaft gibt Auskunft über ihren gegenwärtigen geistigen Zustand.“ Bereits in zwei bis drei Monaten soll es fertig sein. Auch dafür wird Christian-Ulrich Baugatz´ Frau Margarete den Umschlag gestalten. Sie ist es auch, die die Texte ihres Mannes verschriftlicht und Korrektur liest. Hand in Hand bringen die beiden Eheleute aus Kerstenbruch es zu erstaunlicher Produktivität.

Das Ergebnis wird nun beim Herbstfest im Haus der Naturpflege in Bad Freienwalde am Sonnabend präsentiert. Dort werden die beiden zugegen sein. „Kurt Kretschmann würde sich freuen“, ist Christian-Ulrich Baugatz überzeugt. Sein Wunsch ist es überdies, dass die jeweils rund 50 Seiten messenden „Kleinodien“, wie der Verleger sie bezeichnet, im Laufe der Jahre zu Sammelobjekten werden. Der geringe Preis von vier Euro soll ihre Verbreitung fördern.