Linke diskutiert Rückzug Golzes als Parteichefin

Ulrich Thiessen

Aachen (MOZ) Nach dem Rücktritt als Gesundheitsministerin am Dienstag dieser Woche diskutiert die brandenburgische Linke über den Rückzug von Diana Golze vom Amt der Landesvorsitzenden. Auf der Vorstandssitzung des Landesverbandes am Freitagabend wurde nach Informationen dieser Zeitung erstmals darüber gesprochen, ob es besser für die Partei wäre, wenn die Rathenowerin auch den Posten als Landeschefin, in den sie erst im März dieses Jahres gewählt worden war, aufgeben würde.

Golze lehnte auf der Sitzung einen Rücktritt jedoch ab. Sie habe sich persönlich nichts vorzuwerfen und wolle als Landesvorsitzende weiter für Sozial- und Gesundheitspolitik eintreten. Klar zu sein scheint jedoch, dass Diana Golze nicht als Spitzenkandidatin ihrer Partei für die kommende Landtagswahl in Frage kommt. Anfang kommenden Woche wird damit gerechnet, dass eine Nachfolgerin für das Amt als Gesundheitsministerin präsentiert wird. Golze hatte nach dem Bekanntwerden des Pharmaskandals um gestohlene Krebsmedikamente eine Untersuchung der Vorgänge in Auftrag gegeben. Der entsprechende Bericht brachte gravierende Verwaltungsmängel zutage.