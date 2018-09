Gebäudesanierung kann beginnen

Jörg Matthies

(MOZ) Am Donnerstagnachmittag sind durch Ministerin Britta Ernst Bescheide für insgesamt mehr als 340 000 Euro an drei uckermärkische Sportvereine in der Oderstadt übergeben worden. Das Geld soll für bauliche Investitionen verwendet werden.

Da kommt eine Ministerin aus Potsdam, um dem Vorstandsvorsitzenden des Landessportbundes (ebenfalls aus Potsdam) in Schwedt drei Förderbescheide zu überreichen. Symbolkraft eben und darüber hinaus natürlich auch Vor-Ort-Freude, denn LSB-Chef Andreas Gerlach nahm zwar aus den Händen von Brandenburgs Sportministerin Britta Ernst offiziell die drei Zuwendungsbescheide entgegen, aber einen reichte er sofort weiter an den Vorsitzenden der SSV PCK als einem von gleich 14 Sportvereinen, die diesmal brandenburgweit von den insgesamt mehr als 1,7 Millionen Euro Landesgeld profitieren.

Das sogenannte Kommunale Infrastrukturprogramm (KIP) Sport mache es möglich, dass die Zuwendungen jetzt ausgezahlt werden können. „Es ist eines der wichtigsten Investitionsprogramme im Land, welches vor allem auch das aktive Wirken in unseren Vereinen würdigt. Auch SSV PCK zeichnet sich durch ein sehr breites Spektrum an Sportarten aus, habe sie sich erkundigt“, sagte Britta Ernst. Die gut 115 000 Euro, die vom „großen Kuchen“ im drittgrößten Uckermark-Verein ankommen, sind für die energetische Sanierung eines der Gebäude in der Breiten Allee vorgesehen, in dem unter anderem die Bogenschützen in den kälteren Monaten ihre Trainingsstätten haben, aber auch Gymnastikgruppen trainieren. „Die Fassade wird komplett gedämmt, weil immer noch der blanke Beton des einst für das Unterrichtsfach Produktive Arbeit genutzte Gebäude steht. Dann werden sanierte, also aufgearbeitete Fenster – sie wurden beim Abriss des Alten Rathauses gesichert – eingebaut, die wesentlich kleiner sind als die jetzigen. Der übrige Teil der Fassade wird dann zugemauert“, erläutert der SSV-PCK-Vorsitzende Olaf Hildebrand. Wesentlicher Effekt: Es wird eine Menge Geld für Heizkosten gespart. Hildebrand dankte auch der Stadt und der PCK Raffinerie, die durch Bürgermeister Jürgen Polzehl und Vorstand Josef Maily bei diesem Termin vertreten waren, als wichtige Partner. Am Montag sollen die Arbeiten mit der Demontage der Fenster beginnen, am 1. November soll alles fertig sein.

Mit dem KIP sollte die kommunale Freizeit- und Sportinfrastruktur in Brandenburg insgesamt mit ursprünglich15 Millionen Euro gefördert werden, der Landtag beschloss im März sogar noch einen Acht-Millionen-Euro-Nachschlag. Die SSV PCK Schwedt, in der gegenwärtig knapp 1 300 Mitglieder organisiert sind, darunter fast jedes dritte bis 18 Jahre alt, ist einer von drei uckermärkischen Vereinen, die von den aktuellen Zuwendungen profitieren. Der Verein Medin Reha- und Gesundheitssport in Schwedt, inzwischen zweitgrößter Verein der Uckermark, erhält knapp 200 000 Euro, ebenfalls für energetische Modernisierungen. Über knapp 30 000 Euro kann sich zudem die Schützengilde Templin freuen, um ihr Vereinsgebäude instand zu setzen und zu modernisieren.