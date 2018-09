Die Liebe zum Pferd bestimmt Berufswahl

Carola Voigt

Schwedt Die 17-jährige Kim Rieger hat das Einmaleins des Reitens ab ihrem achten Geburtstag beim Reitclub „Perle der Uckermark“ Schwedt erlernt. Vor Kurzem hat sie nun eine Ausbildung als Pferdewirtin mit der Fachrichtung Zucht im Gestüt Neustadt (Dosse) begonnen und ist super glücklich. Drei Jahre dauert die Lehre und Kim möchte noch ein viertes mit einer klassischen Reitausbildung dranhängen.

Eigentlich wollte die schüchterne Kim in Schwedt bleiben, bekam auf verschiedene Bewerbungen Absagen. Erst dann reifte der Gedanke, etwas mit Pferden machen zu wollen. Aus den Gestüten in Görlsdorf und Redefin kamen jedoch auch Absagen. Nach der Bewerbung in Neustadt (Dosse) wurde sie zum Vorstellungsgespräch und Vorstellungsreiten eingeladen. Sie hinterließ einen prima Eindruck und bekam den Ausbildungsplatz.

Auf dem Kleinpferd „Wanda“ fing das zurückhaltende Mädchen mit wenig Selbstbewusstsein 2009 mit dem Reitsport an und entdeckte schnell die Liebe zu den Tieren. Sie stieg langsam auf größere Pferde um. Schon ein Jahr später konnte sie ihren ersten Sieg in einem vereinsinternen Turnier feiern. In der Folge nahm sie an Reitertagen teil, wurde in der Dressur aber oftmals unterbewertet. „Da kann das Kind sitzen wie eine Eins – wenn der Punktrichter keinen Schecken mag, spiegelt sich das in der Note wieder“, hatte Mutter Katrin Rieger so manches Mal den Eindruck. Zu Vereinspferd „Sheila“ – ein Schecke – baute Kim über sechs Jahre eine besondere Beziehung auf. „Durch den Umgang mit den Pferden wurde mein Mädchen verantwortungs- und selbstbewusster, behielt aber ihre ruhige Art“, erinnert sich die Mutter. Ab 2013 errang Kim im Springen und Dressur18-mal einen ersten Platz, neunmal Platz 2 und dreimal Platz 3. Sie hatte sich prima in den Verein integriert, war sehr verlässlich und gab kleineren Kindern sogar Reitunterricht. Nette Worte hatte sie für ihren Heimatverein übrig. „Ich bedanke mich beim RC Schwedt für die Grundausbildung, die tolle Unterstützung und auch Förderung.“

Nun hat es sie beruflich nach Neustadt verschlagen. Dort wurde der Neuankömmling auch gleich voll integriert. Zurzeit laufen die Vorbereitungen für die Hengstparaden, die an drei Sonnabenden im September stattfinden (8., 15., 22.). Für Kim bedeutet das, dass sie drei Wochenenden nicht nach Hause fahren kann. Demzufolge wird sie am 15. September auch den Reitertag mit dem Finale der Bestenermittlung in ihrem Heimatverein verpassen. Mitmachen kann sie ohnehin nicht mehr, weil sie zu alt ist. Der Wettbewerb ist für Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr. Beim RC Schwedt sind für den 15. September 12 Dressur- und Springwettbewerbe ausgeschrieben, darunter auch ein Führzügelwettbewerb. Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.