„Wir haben etwas wieder gut zu machen“

Britta Gallrein

Klosterfelde Erst der zweite Spieltag wird in der Fußball-Brandenburgliga eingeläutet und schon steht das nächste Derby an. Union Klosterfelde erwartet die Nachbarn von der TSG Einheit Bernau. Die Spielzeit ist ungewöhnlich – Anstoß ist am Sonntag um 14 Uhr.

Eigentlich sollte die Partie am Freitagabend beginnen. Doch der Fußball-Landesverband mit seinen neuen Anforderungen für die Helligkeit der Flutlichtanlagen machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Der Verband hatte beschlossen, dass die Flutlichtanlagen künftig 200 Lux betragen müssen. „Wir haben uns bei diesem Wert an den DIN-Normen für den gehobenen Wettkampfsport orientiert“, erklärt Ingo Widiger, Staffelleiter der Brandenburgliga. Auf der Staffeltagung habe diese Festlegung jedoch zu Diskussionen geführt. Einige Vereine halten die Anforderungen für zu hoch. Sie müssten viel Geld investieren, um ihre bestehenden Anlagen zu ertüchtigen.

„Wir haben uns daraufhin das Eröffnungsspiel bei Union Klosterfelde am vergagenen Freitagabend als Referenzspiel angesehen“, erklärt Ingo Widiger. Sein Fazit: „Das Licht dort war ausreichend.“ Und die neue Klosterfelder Flutlichtanlage hat weniger als 200 Lux.

Nun soll der Spielausschuss, bestehend aus den Staffelleitern, noch einmal diskutieren, ob man die Anforderungen an die Lux-Zahl nicht wieder herunterschraubt. Die Runde tagt in der kommenden Woche, dann soll es auch eine Entscheidung geben, so Widiger. Die Zukunft der Freitagabend-Derbys im Barnim ist damit wieder offen.

Einheit-Coach Nico Thomaschewski ist nicht glücklich über die Verlegung auf einen Sonntag. „Aus meiner eigenen aktiven Zeit weiß ich, dass man gerne nochmal einen Tag vorher trainiert. An einem Samstag geht das nicht, weil wir da nicht auf den Platz kommen. Aber ich rege mich darüber jetzt nicht mehr auf“, hat er beschlossen.

Aufregen musste er sich nach dem Ausscheiden seines Teams aus dem Landespokal. Die Bernauer unterlagen dem Landesligisten Frankonia Wernsdorf mit 0:3. Thomaschewski kritisierte damals die Mannschaft scharf für den fehlenden Charakter. Offenbar fand er in der Auswertung des Spiels passende Worte, denn im ersten Punktspiel gegen Grün-Weiß Lübben ging sein Team wesentlich engagierter zu Werke und siegte mit 2:0. „Spielerisch war das nicht unser bestes Spiel und wir haben auch etwas Glück gehabt, aber kämpferisch war es diesmal ok“, klingt „Motche“ schon versöhnter.

Gegner Union Klosterfelde kennt man inzwischen. „Das ist eine kampfstarke Mannschaft. Ich vermute, dass die tief stehen werden, vielleicht mit einer Vierer- oder sogar Sechserkette und über schnelle Konter versuchen werden, zum Erfolg zu kommen. Darauf müssen wir aufpassen, dass wir nicht in Konter laufen.“

„Ne“, weist Union-Trainer Gerd Pröger eine Ausrichtung auf Mauertaktik jedoch zurück. Zwar ist sein Team immer noch vom Verletzungspech verfolgt. Abwehrchef Michael Laletin und Spielmacher Morten Jechow sind immer noch nicht fit und für Neuzugang Matthew Barsalona gibt es noch keine Freigabe, aber man werde dennoch „mutig nach vorne spielen“, kündigt Pröger für Sonntag an. „Wir haben ja auch noch was gutzumachen.“ Im letzten Aufeinandertreffen unterlagen die Klosterfelder auf heimischem Boden der Einheit mit 0:4. „Wir werden unsere Chancen bekommen“, ist Pröger überzeugt.