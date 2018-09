FHC reist zum DHB-Pokal nach Sachsen-Anhalt

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Woche nach den beiden überlegenden Siegen im HVB-Landespokal stehen die Handballerinnen des Frankfurter HC an diesem Sonnabend vor einem weiteren Pokalspiel. In der 1. Runde des DHB-Pokals reisen sie zum SV Oebisfelde.

Auf Wunsch der Gastgeber bereits um 16 Uhr treffen damit die Landespokalsieger aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt aufeinander. Der FHC, zuletzt Fünfter der 3. Liga Nord, geht jedoch beim Aufsteiger in die Sachsen-Anhalt-Liga als Favorit ins Rennen. Mit einem leichten Spiel rechnet Trainer Wolfgang Pötzsch trotzdem nicht, denn: „Ich weiß von der Mannschaft gar nichts, außer, dass sie zwei Klassen tiefer spielt. Für mich ist wichtig, dass wir eine gute Abwehrleistung zeigen und effektiv im Angriff sind. Die Torwartleistung muss gesteigert werden. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn die neuen Sachen schon funktionieren“, sagte er, ohne konkret zu werden.

SVO-Trainer Christian Herrmann wiederum kündigte an, als Außenseiter nicht vor Ehrfurcht zu erstarren und den Frankfurterinnen selbstbewusst Paroli zu bieten. In der 1. Runde des DHB-Pokals stehen insgesamt 13 Begegnungen an. Pötzsch und seine Mannschaft sehen diese und möglichst viele weitere Runden als zusätzliche Möglichkeit an, sich im Spiel weiter zu verbessern. Ansonsten teilt er den Zweifel an der Wertigkeit des DHB-Pokals mit anderen Trainern: „Um in die Final Fours zu kommen, sind wir nicht gut genug. Das schaffen nur die Bundesligisten.“