Kai Beißer

Erkner (MOZ) Noch eine Woche, dann steigt die zweite Auflage des Stadler-Erkner-Triathlon. Die Organisatoren befinden sich bei den Vorbereitungen auf der Zielgerade, die Starter absolvieren die letzten Trainingseinheiten. Und zwar nicht nur die Spitzenathleten.

Strandbad am Dämeritzsee. Hier beginnen am nächsten Wochenende die Wettkämpfe im Rahmen des 2. Erkner-Triathlon. Noch deutet nicht viel auf das sportliche Großereignis hin, die Aufbauarbeiten im benachbarten Sportzentrum beginnen am Donnerstag. Ein Dutzend Kinder aber ist gerade dabei, den Wechsel aus dem Wasser in die Turnschuhe und die Laufbekleidung zu üben.

40 Freistart-Plätze für den Kids Swim & Run haben die Veranstalter von der Berliner Agentur SportPlus an die Erkneraner Löcknitz-Grundschule vergeben. Wie viele davon tatsächlich genutzt werden, weiß Doreen Ehlert nicht. Aber aus ihrer Klasse, der 5 c, gehen 13 Mädchen und Jungen an den Start. Und mit diesen trainiert die 49-jährige Lehrerin also das Schwimmen und Laufen – und nicht zuletzt den möglichst zeitsparenden Wechsel zwischen den beiden Disziplinen. „Das ist gar nicht so leicht“, gibt der zehnjährige Jannis Kermer zu, der beim FV Erkner Fußball spielt und für den der 800-m-Lauf deshalb nichts Ungewöhnliches ist. Derweil versichern Ben Gührke (11) und Benjamin Gnauck (10), Tischtennisspieler beim SV Woltersdorf, glaubhaft, dass sie in den Sommerferien schwimmen geübt haben, „im Werlsee zwischen den Bojen hin und her. Da ist man ganz schön ausgepowert.“

Die insgesamt drei Wettbewerbe im Swim & Run finden ebenso am kommenden Sonnabend statt wie der AOK-Frauenlauf über 3,6 Kilometer. Neu hinzugekommen gegenüber der Premiere im Vorjahr sind die Stadtläufe über 5 und 10 km. „Wir hatten viele Anfragen für diese Distanzen, deshalb haben wir sie ins Programm genommen“, hatte Chef-Organisator Marko Manthey im Vorfeld gesagt. Insgesamt haben bisher 120 Starter gemeldet, „aber dass könnten ruhig noch ein paar mehr werden.“

Noch ist die Online-Anmeldung geöffnet, aber auch eine kurzfristige Teilnahme ist möglich. „Bei Vor-Ort-Meldungen gibt es dann allerdings leider keinen unserer Starter-Beutel mehr“, betont Manthey. Allen Finishern winkt aber eine Medaille – „und quasi als Gimmick haben wir die Läufe als inoffizielle Erkneraner Stadtmeisterschaft ausgeschrieben.“

Für die Triathlon-Wettbewerbe am Sonntag liegen derweil knapp 800 Meldungen vor, Mittel- und Olympische Distanz sind sogar ausgebucht, es gibt nur noch 18 kurzfristig zurückgegebene Startplätze. Beim Jedermann-Triathlon ist auch Lehrerin Doreen Ehlert dabei. Bereits bei der Premiere im Vorjahr war die Erkneraner Veranstaltung aus dem Stand zu einem der größten Events der Ausdauersportler in Brandenburg geworden.

Dass hatte auch Manuela Gnauck mitbekommen, die im Ortsteil Karutzhöhe wohnt, durch den Rad- und Laufstrecke führen. „Da war ganz schön was los“, sagt die Mutter von Benjamin. Bruder Philipp ist übrigens sauer, „weil ich zwei Wochen zu jung bin und deshalb nicht mitmachen kann. Aber nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall dabei.“