Schlusslicht gegen Tabellenzweiter

Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Zum dritten Saisonheimspiel der Fußball-Regionalliga Nordost empfängt der FSV Union Fürstenwalde am Sonntag ab 13.30 Uhr den ambitionierten Tabellenzweiten und Namensvetter FSV Wacker Nordhausen.

Die Frage, ob dies angesichts der Konstellation eine der leichteren Partien für seine Mannschaft sei, verneint André Meyer. „Für uns ist jedes Spiel in dieser Liga eine Herausforderung, aber sicher erwartet erst mal keiner von uns, dass wir am Sonntag gewinnen“, sagt der Trainer des sieglosen Schlusslichts aus der Spreestadt. „Aber natürlich streben wir den ersten Dreier an, und warum soll uns der nicht gegen Nordhausen gelingen? Wir werden uns nicht verstecken, und dass wir auch gegen Spitzenmannschaften mithalten können, haben wir schließlich beim Chemnitzer FC und gegen denn Berliner AK schon bewiesen“, verspricht Meyer, der die Thüringer am 1. Spieltag beim 1:1 gegen Hertha BSC II beobachtet hatte und auch die Videos der übrigen Partien studiert hat.

Offen ist der Einsatz von Alexander Wuthe, der beim 2:2 bei Optik Rathenow – dem bisher einzigen Punktgewinn des FSV Union – einen ziemlich großen Cut am Kopf erlitten hatte, und von Franz Hausdorf, der wegen Oberschenkelproblemen zwei Tage nicht trainieren konnte.

Die Gäste aus Nordhausen haben sich mit etlichen Ex-Profis wie Torhüter Jan Glinker (1. FC Union Berlin, 1. FC Magdeburg), Abwehrspieler Christoph Göbel (Rot-Weiß Erfurt, FSV Zwickau) und Stürmer Carsten Kammlott (RB Leipzig, Erfurt) verstärkt. Das Saisonziel heißt klar Aufstieg in die 3. Liga, die Gäste sind am Sonntag deutlicher Favorit.Trainer Volkan Uluc weiß aber auch: „Die Fürstenwalder werdenuns in die Zweikämpfe zwingen wollen. Wir müssen geduldig sein, uns auf hohen läuferischen Aufwand einstellen, unser Spiel durchbringen und auf unsere Qualität vertrauen.“