Preußen-Nachwuchs startet in die Saison

Benjamin Nickel

Beeskow Nachdem zum Saisonstart des Fußball-Nachwuchses im Kreis Ostbrandenburg für die Mannschaften von Preußen Beeskow nur ein Pokalspiel anstand, das die D-Junioren gegen Union Booßen mit 1:6 verloren, steigen am Wochenende die E-, B- und C-Junioren in den Punktspielbetrieb ihrer Ligen ein.

Die Jüngeren empfangen am Sonnabend, 10 Uhr, in der Kreisklasse Süd zum Auftakt den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf. Die B-Junioren-Mannschaft spielt am Sonntag,12 Uhr, in Tauche gegen die SpG Blau-Weiß Lebus/Blau-WeißPodelzig, die Kreisliga-C-Junioren schließlich haben um 15 Uhr den SV Woltersdorf zu Gast.

Die A- und F-Junioren haben hingegen noch eine Woche mehr Vorbereitungszeit, wobei die Bambini im Fair-Play-Turnierbetrieb starten.

„Mit einem halben Dutzend Mannschaften können wir zum ersten Mal seit Jahren wieder die ganze Palette von A- bis F-Junioren aufbieten“, freut sich Helmut Musick, Fußball-Abteilungsleiter des SV Preußen. Bei den A-Junioren wurde eine Spielgemeinschaft mit dem SV Tauche gebildet, ebenso wie bei den B-Junioren, und zusätzlich noch mit Grün-Weiß Lindenberg. Auch bei den C-Junioren wird mit beiden Vereinen zusammengearbeitet, dort aber nur über Gastspielgenehmigungen.

„Für den Großfeldbereich wird die Zusammenarbeit in der näheren Umgebung zukünftig existenziell sein, da vermutlich keiner der Vereine einen eigenen Kader von mindestens 15 Spielern aufstellen können wird“, weiß Musick. So soll die Zusammenarbeit im Nachwuchs langfristig angelegt und möglichst über die traditionellen Interessen einer Eigenständigkeit hinaus vertieft werden.

Für die aktuelle Saison sind die Kader insgesamt gut besetzt, bei den E-Junioren hätte es beinahe für eine zweite Mannschaft gereicht. Die Saisonziele sind bei den einzelnen Teams unterschiedlich: Bei den A- bis C-Junioren soll die regionale Hinrunde zunächst als Standortbestimmung genutzt werden, da überwiegend mit dem jeweils jüngeren Jahrgang gespielt wird, wobei den C-Junioren nach erfolgreichem Vorjahr als D-Junioren durchaus eine Favoritenrolle zukommt. Im Kleinfeldbereich liegen die Ziele weiterhin mehr im charakterlichen und spielerischem Bereich als an Tabellenplätzen orientiert. „Nach den vielen Trainingswochen freuen sich Kids jedenfalls darauf, endlich wieder Spiele zu bestreiten“, resümiert Musick und fühlt gleichzeitig mit den Eltern, „deren ruhige Wochenenden nun erstmal vorbei sind.“